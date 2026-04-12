AHY Gelar Baksos Paskah di Jakarta Barat, Bagikan Sembako untuk Jemaat Gereja Santo Andreas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menggelar bakti sosial (baksos) Paskah di Gereja Santo Andreas di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), pada hari Minggu, 12 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen AHY dan Partai Demokrat untuk terus hadir dan memberikan solusi bagi masyarakat, terutama mereka yang masih membutuhkan bantuan.

Pembagian paket sembako kepada ratusan jemaat gereja menjadi wujud nyata dari kepedulian tersebut. AHY menekankan pentingnya kegiatan sosial seperti ini dalam meringankan beban masyarakat dan memberikan dukungan konkret. Beliau menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam hal ekonomi.\AHY menjelaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan, baik dalam bentuk sembako maupun kebutuhan pokok lainnya, merupakan langkah konkret yang sangat penting. Ia percaya bahwa bantuan semacam ini dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa dana untuk kegiatan baksos ini sebagian berasal dari hasil lelang lukisan sang ayah, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Lukisan berjudul 'Kuda Api' dilelang karena bertepatan dengan tahun 2026 yang memiliki shio kuda api. Hasil dari pelelangan tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bantuan yang diberikan pada hari Minggu di Gereja Santo Andreas. Hal ini menunjukkan komitmen keluarga Yudhoyono dalam mendukung kegiatan sosial dan berbagi kepada sesama. Kegiatan ini juga menjadi contoh nyata bagaimana dana pribadi dapat disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas, memberikan harapan dan semangat baru bagi mereka yang membutuhkan.\Selain fokus pada kegiatan sosial, AHY juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu menyentuh langsung kehidupan masyarakat, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. AHY juga menyampaikan harapannya agar infrastruktur yang dibangun dapat mendukung ketahanan dan swasembada pangan, energi, dan air, yang menurutnya sangat mendasar. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama, karena keduanya merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Pandangan ini mencerminkan visi AHY yang luas, tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia





