AHY Ditunjuk Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Gantikan Luhut

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Komite Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Perpres baru juga memberikan mandat lebih luas termasuk penanganan cost overrun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), resmi ditunjuk sebagai Ketua Komite Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung . Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 29 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Mei 2026.

Perpres tersebut mengubah Perpres sebelumnya yang mengatur proyek strategis nasional ini, sekaligus mengakhiri peran Luhut Binsar Pandjaitan yang selama ini menjabat sebagai ketua komite di era Presiden Joko Widodo. Dalam struktur baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai wakil ketua, sementara sejumlah pejabat penting seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara masuk sebagai anggota komite.

Dengan komposisi ini, AHY memimpin koordinasi lintas kementerian yang memiliki kewenangan besar di bidang fiskal, investasi, transportasi, dan pengelolaan aset negara. Perpres baru ini juga memberikan mandat yang lebih luas kepada komite, termasuk kewenangan untuk menyepakati dan menetapkan langkah-langkah penanganan jika terjadi kenaikan biaya proyek atau cost overrun. Komite dapat memutuskan skema penyelamatan proyek, seperti perubahan porsi kepemilikan dalam perusahaan patungan, penyesuaian syarat pinjaman, hingga perubahan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan.

Selain itu, komite dapat mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada konsorsium BUMN yang terlibat serta memberikan jaminan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal proyek. Kewenangan ini menjadikan Komite Kereta Cepat sebagai lembaga yang sangat berpengaruh dalam menentukan kelanjutan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Perubahan signifikan lainnya adalah pengalihan koordinasi penyelenggaraan proyek dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY.

Jika sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan mengawasi proyek ini, kini AHY menjadi tokoh sentral yang bertanggung jawab atas pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Langkah ini menandai pergeseran kendali proyek strategis nasional dari era pemerintahan Jokowi ke era Prabowo, dengan AHY sebagai figur utama yang dipercaya mengawal kelanjutan proyek transportasi modern terbesar di Indonesia.

Dengan mandat baru ini, diharapkan proyek kereta cepat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul di masa mendatang. Perpres Nomor 29 Tahun 2026 juga mengatur bahwa komite harus melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada presiden. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, komite juga diberikan kewenangan untuk meminta data dan informasi dari kementerian, lembaga, atau pihak terkait untuk mendukung pengambilan keputusan.

Dengan struktur baru ini, diharapkan koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih lancar, sehingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat segera rampung dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan infrastruktur strategis yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, kereta ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi sekitar 40 menit. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor Jakarta-Bandung, termasuk pengembangan kawasan pariwisata dan industri.

Namun, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pembebasan lahan, kenaikan biaya, dan isu keberlanjutan operasional. Dengan dibentuknya komite baru yang dipimpin langsung oleh AHY, diharapkan berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dengan lebih baik. Sebagai langkah awal, AHY akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh anggota komite untuk membahas perkembangan terbaru proyek dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Rapat ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam rapat tersebut, akan dibahas pula mengenai opsi-opsi pembiayaan proyek, termasuk kemungkinan penambahan PMN dan pemberian jaminan pemerintah. Dengan semangat baru dan struktur yang lebih solid, pemerintah optimistis proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Keberlanjutan proyek ini juga menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis peninggalan era sebelumnya.

Penunjukan AHY sebagai ketua komite dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengawal proyek ini. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki AHY, diharapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat berjalan dengan baik dan menjadi ikon transportasi modern Indonesia. Kesimpulannya, perubahan susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung menandai era baru dalam pengelolaan proyek strategis nasional ini. Dengan AHY sebagai ketua, Airlangga sebagai wakil, serta anggota dari berbagai kementerian terkait, komite ini diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Mandat baru yang diberikan, termasuk kewenangan dalam menangani cost overrun dan opsi pembiayaan, akan menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan proyek. Masyarakat pun menanti hasil nyata dari kerja komite ini, terutama dalam mewujudkan kereta cepat yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia





