Ahmad Syah Farhan Ditetapkan sebagai Tersangka Penipuan dan Penggelapan Dana Jemaah Umrah

Polda Metro Jaya menetapkan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah PT Khazanah Tamma Internasional. Sebagian dana jemaah diduga digunakan tersangka untuk membayar influencer dan kebutuhan pemasaran di luar keperluan ibadah umrah.

Travel diduga digunakan untuk kepentingan di luar pemberangkatan ibadah umrah, salah satunya untuk membayar influencer yang dilibatkan dalam promosi paket umrah. Penggelapan dana perjalanan umrah menjerat Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group Travel, Ahmad Syah Farhan (ASF). Hasil dari pengambilan keterangan terhadap terduga tersangka, uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan perjalanan umroh para jemaah.

Polisi akan meminta keterangan sejumlah influencer yang diduga ikut mempromosikan paket umrah yang ditawarkan PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group. Penyidik juga tengah menelusuri aset dan aliran dana yang dimiliki tersangka Ahmad Syah Farhan (ASF). Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 38 korban atau jemaah. Dari jumlah itu, kerugian yang telah terverifikasi mencapai Rp4,2 miliar.

Sementara total laporan kerugian yang diterima dari para pelapor dan jemaah lainnya mencapai Rp12,145 miliar. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah. Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara pada 29 Mei 2026. Saat ini, Farhan telah ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya.

Dalam perkara tersebut, Farhan dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP. Polisi berharap hasil penelusuran aset tersebut nantinya dapat membantu para korban yang gagal berangkat umrah





