Ahmad Sahroni Ungkap Kronologi Pemerasan oleh Oknum yang Mengaku Utusan KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membeberkan kronologi kasus dugaan pemerasan yang dialaminya. Seorang oknum yang mengaku sebagai utusan pimpinan KPK meminta uang Rp300 juta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni , mengungkap kronologi kasus dugaan pemerasan yang menimpanya. Insiden tersebut melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai utusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Dalam pertemuan yang berlangsung, perempuan tersebut memperkenalkan diri sebagai utusan dari pimpinan KPK dan secara langsung meminta uang sebesar Rp300 juta kepada Sahroni.

Sahroni menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwa itu terjadi, dimulai dengan kedatangan seorang perempuan ke gedung DPR yang kemudian meminta bertemu dengannya. Setelah pertemuan, perempuan tersebut mengklaim sebagai utusan dari pimpinan KPK dan menyampaikan permintaan uang. Sahroni dengan sigap melakukan konfirmasi ke KPK untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Namun, KPK membantah adanya utusan resmi yang diperintahkan untuk meminta uang. Menanggapi situasi ini, Sahroni segera mengambil langkah tegas dengan berkoordinasi dengan KPK dan Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya, dan bersama-sama dengan KPK, mereka merencanakan penangkapan terhadap pelaku. Penangkapan dilakukan dengan cara memberikan uang yang diminta di rumah pelaku, sebagai bagian dari operasi penyamaran yang berhasil mengungkap aksi pemerasan tersebut. \Sebelumnya, berita ini juga mengulas tentang terbongkarnya komplotan penipu yang menyamar sebagai pegawai KPK. Tim gabungan dari KPK dan Polda Metro Jaya berhasil meringkus empat pelaku yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap anggota DPR hingga ratusan juta rupiah. Korban dalam kasus ini adalah sosok penting di parlemen, yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama besar dan menunjukkan betapa canggihnya modus operandi penipuan yang memanfaatkan nama lembaga negara. Tindakan cepat dari pihak berwenang, termasuk KPK dan kepolisian, patut diapresiasi karena berhasil mengungkap jaringan penipu dan mencegah kerugian yang lebih besar.





