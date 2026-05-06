Ahmad Sahroni Tegaskan Independensi Polri dan Dukung Pembatasan Jabatan Sipil

Waka Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian adalah hal mustahil dan mendukung langkah Presiden Prabowo dalam membatasi jabatan sipil bagi anggota Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni , memberikan pernyataan tegas mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dalam struktur kenegaraan. Dalam sebuah kesempatan, Sahroni menekankan bahwa gagasan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk diwujudkan.

Menurut pandangannya, kemandirian dan independensi Polri sangat krusial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum agar tidak terintervensi oleh kepentingan politik praktis yang mungkin melekat pada kementerian tertentu. Sahroni berpendapat bahwa struktur yang ada saat ini sudah memberikan ruang bagi Polri untuk bekerja secara profesional, dan mengubah posisi tersebut justru berisiko melemahkan supremasi hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa menjaga marwah institusi kepolisian sebagai garda terdepan keamanan negara adalah prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan dengan alasan efisiensi birokrasi semata.

Lebih lanjut, Sahroni menyoroti mengenai isu penempatan anggota Polri pada jabatan-jabatan sipil di berbagai instansi pemerintah. Ia menyatakan bahwa pengisian jabatan sipil oleh personel Polri memang dimungkinkan, namun hal tersebut harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kompetensi yang relevan. Tidak semua posisi di lingkungan sipil dapat diisi oleh anggota kepolisian, karena ada kualifikasi khusus yang hanya dimiliki oleh pegawai sipil karier.

Menurut Sahroni, anggota Polri yang ditugaskan di luar institusinya sebaiknya ditempatkan pada lembaga yang benar-benar memerlukan keahlian khusus kepolisian, seperti bidang keamanan, intelijen, atau penanganan krisis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

Diskusi mengenai reformasi Polri ini semakin menguat setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan buku rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, yang terlibat dalam komisi tersebut, mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial dalam rekomendasi tersebut adalah pengaturan pembatasan jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri di luar struktur kepolisian. Presiden Prabowo sendiri telah memberikan arahan agar jabatan-jabatan tersebut ditentukan secara limitatif.

Pendekatan ini mirip dengan pengaturan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang TNI, di mana posisi sipil yang boleh diisi oleh personel militer dibatasi hanya pada instansi tertentu yang relevan. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya dominasi aparat keamanan dalam ranah sipil, sekaligus menjaga profesionalitas Polri agar tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Selain isu penempatan jabatan, Ahmad Sahroni juga mengisyaratkan bahwa rencana revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri kemungkinan besar akan menjadi usul inisiatif dari pihak pemerintah. Langkah legislasi ini dipandang perlu untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan zaman dan dinamika keamanan nasional yang semakin kompleks. Dengan adanya revisi ini, diharapkan terdapat payung hukum yang lebih jelas mengenai batasan wewenang, mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta penguatan kapasitas personel dalam menghadapi tantangan kejahatan modern.

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan draf RUU yang komprehensif, yang tidak hanya memperkuat wewenang Polri tetapi juga memperketat akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. Secara keseluruhan, upaya reformasi ini diharapkan dapat membawa Polri menuju institusi yang lebih modern, transparan, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen Presiden Prabowo dalam mendengarkan rekomendasi dari para ahli menunjukkan adanya keinginan kuat untuk membenahi sistem keamanan negara.

Dengan pembatasan jabatan sipil yang lebih ketat dan pembaruan regulasi melalui RUU Polri, diharapkan tercipta keseimbangan antara kekuatan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Proses ini membutuhkan pengawalan ketat dari DPR RI dan masyarakat luas agar hasil akhirnya benar-benar memberikan dampak positif bagi demokrasi Indonesia dan memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan institusi kepolisian menjadi kunci keberhasilan transformasi besar ini demi terwujudnya Indonesia yang lebih aman dan tertib hukum





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polri RUU Polri Ahmad Sahroni Reformasi Polri Prabowo Subianto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Perluasan Kewenangan Kompolnas, Yusril: Implikasinya Ubah UUKomisi Reformasi Polri usulkan perluasan kewenangan Kompolnas dan tegaskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui DPR.

Read more »

Sahroni: Polri di Bawah Kementerian Itu Sangat Mustahil!Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian merupakan hal yang sangat mustahil.

Read more »

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 TahunPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Revisi RUU Polri Berpotensi Usul Inisiatif Pemerintah, Sahroni: Polri Tetap di Bawah PresidenWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan revisi RUU Polri berpotensi usul inisiatif pemerintah. Ia mendukung rekomendasi KPRP agar Polri tetap di bawah Presiden. Presiden Prabowo menerima laporan akhir KPRP dan sejumlah buku terkait reformasi Polri.

Read more »

Sahroni usul jabatan Polri di lembaga sipil dibatasi maksimal 3 tahunWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan sipil dibatasi ...

Read more »

Sahroni Sebut RUU Polri Berpotensi Jadi Usul Inisiatif PemerintahWaka Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan revisi Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) berpotensi akan menjadi usul inisiatif pemerintah.

Read more »