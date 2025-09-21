Ahmad Sahroni dalam Sorotan: Klarifikasi HDCI dan Berita Terkini Lainnya

Sekjen NasDem mengaku tak tahu kabar Ahmad Sahroni. Sementara itu, HDCI mengeluarkan pernyataan sikap terkait upaya penggantian ketua umum. Artikel ini juga menyajikan berita teknologi terkini, isu pelecehan, gaya hidup sehat, dan bahaya kecanduan media sosial.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengaku tidak mengetahui kabar terbaru mengenai Ahmad Sahroni . Dia juga menyatakan tidak mengetahui lokasi terakhir keberadaan Sahroni. Kabar ini muncul setelah beredar surat edaran yang mengatasnamakan pengurus pusat Harley Davidson Club Indonesia ( HDCI ), yang ditandatangani oleh Ahmad Sahroni sebagai ketua umum.

Surat edaran tersebut, yang bertanggal 19 September 2025, menegaskan posisi Sahroni sebagai ketua umum HDCI melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sah, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Surat tersebut berisi pernyataan sikap terkait upaya-upaya yang dianggap tidak berdasar untuk menurunkan atau mengganti ketua umum HDCI. Sahroni menegaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan di luar mekanisme AD/ART adalah tidak sah dan tidak dapat diterima. Dia juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan klarifikasi dan diuji dalam forum organisasi jika ada tuduhan pelanggaran aturan organisasi, meskipun dia membantah telah melakukan pelanggaran tersebut. Dalam surat edaran itu, dijelaskan pula bahwa pihak HDCI akan memproses sesuai aturan organisasi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan provokasi, fitnah, atau manuver di luar mekanisme organisasi. Pernyataan sikap ini muncul sebagai respons terhadap upaya-upaya yang dianggap mengganggu stabilitas organisasi dan mencoba mengganti kepemimpinan secara tidak sah. Isu ini menjadi perhatian publik dan memicu spekulasi tentang situasi internal HDCI. \Selain isu HDCI, terdapat pula sejumlah berita menarik lainnya yang ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah tentang gaya hidup sehat pria, yang meliputi makanan, olahraga, tidur, dan kebiasaan sehat lainnya yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan vitalitas. Artikel tersebut memberikan tips untuk pria agar dapat tampil prima. Berita teknologi juga turut meramaikan. DJI, perusahaan drone asal China, resmi meluncurkan Mini 5 Pro di Indonesia, dengan kamera 1 inci 50 MP, baterai yang tahan hingga 52 menit, fitur LiDAR, dan harga mulai dari Rp12 juta. Perangkat canggih ini menawarkan berbagai fitur unggulan yang menarik perhatian para penggemar drone. Sementara itu, dunia pendidikan juga disoroti. Kasus seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Ambon, Maluku, yang mengaku menjadi korban pelecehan oleh seniornya, menjadi viral di media sosial. Kejadian ini memicu perhatian publik terhadap isu pelecehan di lingkungan kerja. Selain itu, viral juga sekelompok mahasiswa Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Manggarai, NTT. Fenomena sosial yang menarik lainnya adalah gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang viral di media sosial. Gerakan ini merupakan bentuk protes publik terhadap mobil berstrobo ilegal yang seringkali berperilaku arogan di jalan raya. Ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas. \Isu lain yang tak kalah penting adalah dampak kecanduan media sosial. Dijelaskan bahwa kecanduan scrolling media sosial disebabkan oleh dopamine loop dan FOMO (Fear of Missing Out). Artikel tersebut memberikan solusi untuk mengatasi kecanduan ini, yaitu dengan mengatur batasan waktu penggunaan, mematikan notifikasi, dan mengubah pola konsumsi media sosial menjadi lebih bijak dan terarah. Perkembangan teknologi juga terus berlanjut. Meta resmi meluncurkan kacamata pintar Meta Ray-Ban Display dengan layar AR dan Neural Band, yang dibanderol dengan harga sekitar Rp13 jutaan. Kacamata pintar ini menawarkan berbagai fitur canggih yang menarik bagi pengguna teknologi. Sementara itu, pengetahuan praktis tentang cara menyambung kabel yang kuat juga dibagikan. Tipsnya meliputi mengupas isolasi, membagi serabut kawat, menganyam sambungan, memutar ke kanan, lalu melilitkan ujung kabel. Terakhir, Garmin meluncurkan Bounce 2, smartwatch anak dengan konektivitas LTE, pelacakan lokasi real-time, pesan teks, dan dukungan layanan Amazon Music





