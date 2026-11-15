Ahmad Luthfi Selesaikan 10K Bank Jateng Borobudur Marathon 2026

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyelesaikan lari kategori 10K dalam Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 dengan waktu 1 jam 37 menit.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membuktikan dedikasinya terhadap kesehatan dan kebersamaan dengan mengikuti kategori 10K pada Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di Kabupaten Magelang pada Minggu, 15 November 2026. Acara olahraga internasional yang berpatisi World Athletics Elite Label Road Race ini menarik partisipasi sekitar 12.500 pelari dari 38 negara yang datang untuk berkompetisi dan menikmati atmosfer khas Magelang.

Partisipasi Gubernur di Lintasan Borobudur

Ahmad Luthfi tidak hanya hadir sebagai pejabat yang melepas para peserta, melainkan membaur langsung dengan ribuan pelari lainnya. Ia berlari menyusuri kawasan Candi Borobudur, mengenakan nomor lari resmi, dan berhasil menyelesaikan tantangan 10K tersebut dengan waktu tempuh 1 jam 37 menit. Di sepanjang rute, Gubernur Jawa Tengah terlihat menyapa warga yang berbaris di tepi jalan serta berinteraksi dengan kelompok pendukung yang menghidupkan suasana lomba.

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Momen Unik Berinteraksi dengan Warga

Salah satu momen paling menonjol terjadi di sekitar kilometer kedua ketika Ahmad Luthfi bertemu dengan kelompok cheering dari Plataran Borobudur. Dalam suasana yang riuh oleh dukungan warga, Gubernur Jawa Tengah ini sempat naik ke atas tandu singa untuk memberikan semangat kepada pelari lain. Kehadirannya di lintasan ini menunjukkan bahwa Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat tanpa memandang pangkat atau jabatan.

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Dampak Ekonomi Sport Tourism Magelang

Menurut Gubernur Ahmad Luthfi, event tahunan ini telah menjadi milik masyarakat Magelang dan sekitarnya, terutama melalui tradisi warga yang penuh semangat dalam mendukung para pelari. Gelaran yang telah berjalan selama satu dekade ini berdampak positif signifikan terhadap perekonomian wilayah, mulai dari meningkatnya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tingkat okupansi hotel dan penginapan yang mencapai kapasitas penuh selama pelaksanaan acara.

Perspektif Pelari Internasional dan Lokal

Doni Pratama, seorang pelari asal Surakarta yang telah mengikuti enam kali event, menilai bahwa rute setengah maraton dan maraton menawarkan tantangan unik yang sesuai untuk pencari pengalaman berlari berat. Sementara itu, Aminuddin, pelari tuan rumah asal Magelang, menyatakan bahwa keterlibatannya selama sepuluh tahun sejak 2016 hingga 2026 selalu diwarnai oleh momen tak terlupakan karena setiap tahunnya menyediakan rute dengan ciri khas yang berbeda-beda.