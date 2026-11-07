Ahmad Doli Kurnia Bantah Terlibat Penyebaran Flyer Munaslub Golkar

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyangkal keterlibatannya dalam penyebaran flyer yang mengatasnamakan dirinya untuk Munaslub Partai Golkar tanggal 29 November 2026.

Ahmad Doli Kurnia, yang menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, secara tegas menolak adanya keterlibatan dirinya dalam isu politik yang belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan media dan aktivis partai. Pernyataan penolakan ini diluncurkannya sebagai respons langsung terhadap peredaran flyer yang mengaitkan namanya dengan agenda pertemuan partai yang disebut-sebut dapat memicu dinamika internal.

Dari flyer yang telah tersebar luas di antara awak media, terlihat jelas foto Ahmad Doli Kurnia dalam jabatan resminya. Di bawah gambar tersebut, terdapat serangkaian kalimat yang secara eksplisit mendorong kesuksesan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, sekaligus mendorong sosok Ahmad Doli Kurnia untuk menjadi calon ketua umum atau yang kerap disingkat sebagai caketum. Flyer tersebut menyebutnya sebagai tokoh sentral yang dinilai sangat strategis bagi Partai Golkar, dengan menyertakan slogan yang meminta dukungan penuh untuk Munaslub.

Also read Soal Konsolidasi Bahas Penyadapan, PSI Diajak? Begini Respons Andi Azwan, Ahmad Doli & Pakar Politik

Detil Jadwal Dan Lokasi Munaslub Yang Dipersoalkan

Flyer tersebut secara spesifik mencantumkan informasi mengenai pelaksanaan Munaslub yang direncanakan akan digelar pada hari Minggu, tanggal 29 November 2026. Sebagai lokasi penyelenggaraan acara tersebut, flyer itu menyebutkan Hotel Mercure Ancol sebagai tempat utama kegiatan akan berlangsung. Penetapan tanggal dan lokasi ini menjadi fokus utama dari isu yang tengah berkembang, karena memberikan kesan seolah-olah terdapat kesepakatan atau inisiatif resmi yang melibatkan tokoh partai tersebut.

Merespons adanya informasi mengenai jadwal dan lokasi yang tertera dalam materi cetak tersebut, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan klarifikasi resmi saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Sabtu, 7 November 2026. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kaitan dengan materi yang beredar tersebut. Lebih jauh, ia mengaku tidak tahu menahu sama sekali mengenai siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebarluasan isu terkait Munaslub ini di ruang publik.

Advertisement

Pendekatan Konstitusional Dan Hubungan Harmonis Dengan Ketua

Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun bernegara, dirinya senantiasa mengedepankan pendekatan yang bersifat konstitusional dan institusional. Ia menyatakan pemahaman yang sangat mendalam bahwa tata cara berorganisasi telah diatur secara komprehensif dan terperinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi lainnya yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh kader dan pengurus.

Untuk poin kedua, Wakil Ketua Baleg DPR RI ini menegaskan bahwa selama ini ia mempunyai hubungan yang baik, harmonis, sinergis, produktif, dan penuh saling menghormati dalam urusan mengelola partai. Hubungan baik ini terjalin secara khusus dengan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai. Ia menyebut bahwa dirinya dan Bahlil telah melakukan koordinasi serta menyadari bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang dihadapi, pasti ada pihak-pihak yang berupaya memperkeruh suasana demi mencari keuntungan politik semata.

Identifikasi Pihak Di Balik Sebaran Flyer Dan Ancaman Makar

Dari hasil investigasi informasinya, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil mendeteksi identitas pihak-pihak yang bermain di balik tersebarnya flyer tersebut. Ia menamakan pihak-pihak yang diduga berada di belakang distribusi materi tersebut sebagai kelompok komprador, yang ternyata berasal dari dalam lingkungan internal Partai Golkar sendiri. Ia juga menyampaikan peringatan keras agar jangan mengganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil yang tidak menguntungkan.

Untuk saat ini, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Partai Golkar sedang menorehkan komitmennya untuk selalu menjaga dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara secara mutlak. Ia menyoroti bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman yang nyata, termasuk di mana Presiden sebagai simbol negara sedang diganggu oleh adanya upaya makar dari pihak tertentu. Sebagai kader Partai Golkar, ia ber tekad akan berada di garda depan untuk mengawal Presiden sesuai dengan komitmen konstitusionalnya terhadap negara.