Ahmad Doli Komentari Kasus Penyadapan Politik dan Tuduhan Terhadap Listyo Sigit Prabowo

Wakil Ketua Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti klaim penyadapan oleh Bahlil Lahadalia dan Muhaimin Iskandar, serta meninjau kewenangan penyadapan oleh Polri.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan sikap terkait kasus penyadapan yang melibatkan figur-figur tinggi dalam politik Indonesia. Doli menilai bahwa posisi ketua umum partai politik memungkinkan mereka memiliki akses informasi yang lebih komprehensif dibandingkan anggota biasa. Penegasan ini disampaikannya menyusul klaim dari Bahlil Lahadalia dan Muhaimin Iskandar bahwa mereka juga menjadi target penyadapan.

Klaim Pucuk Partai Soal Penyadapan

Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, telah secara terbuka mengaku sebagai korban penyadapan. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku di Kota Ambon pada Sabtu, 7 November. Doli mendukung pandangan bahwa pucuk pimpinan partai memiliki wawasan yang lebih luas mengenai dinamika internal dan ancaman keamanan yang dihadapi organisasi mereka.

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Sebelumnya, Bahlil memberikan keterangan pers setelah menghadiri acara Bantuan Pasang Baru Listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam aksi penyadapan. Doli menyoroti bahwa klaim dari pucuk pimpinan partai seperti Bahlil dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar harus ditanggapi dengan serius karena menyangkut integritas institusi.

Protes Terhadap Tindakan Listyo Sigit

Tuduhan yang diajukan oleh Bahlil ditujukan secara langsung terhadap eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Doli menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa karena menyasar simbol negara. Ia menekankan bahwa presiden adalah kepala negara yang seharusnya terlindungi dari intervensi ilegal seperti penyadapan. Perbuatan ini bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

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Bahlil menantang pihak yang menuduhnya terlibat dalam aksi penyadapan untuk membuktikan klaim tersebut. Ia memberikan tenggat waktu 72 jam untuk melakukan somasi atau panggilan hukum sebelum mengambil langkah tegas lebih lanjut. Tindakan ini menunjukkan keseriusan Bahlil dalam membersihkan namanya dari narasi negatif yang beredar di masyarakat.

Kewenangan Institusi Polri dan Kritik Publik

Doli juga mengkritik mekanisme pemberian kewenangan penyadapan kepada institusi kepolisian. Ia menegaskan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan berdasarkan perintah Kapolri dan Kabareskrim dengan alasan yang jelas. Penggunaan alat sadap tanpa prosedur yang tepat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang merugikan publik.

Kasus ini memicu perdebatan mengenai batas-batas hukum dan etika dalam pengawasan negara. Publik mengharapkan transparansi dari kepolisian mengenai dasar hukum setiap operasi penyadapan yang dilakukan. Tanpa kejelasan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat menurun drastis.

Dampak Terhadap Dinamika Politik Nasional

Perkembangan kasus ini berdampak signifikan terhadap hubungan antar partai dan stabilitas politik nasional. Klaim penyadapan membuka babak baru dalam persaingan politik yang semakin panas. Partai-partai besar harus bersiap menghadapi risiko keamanan data dan integritas informasi yang lebih tinggi.

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Langkah hukum yang akan ditempuh oleh Bahlil dan reaksi dari pihak-pihak terkait menjadi perhatian utama. Masyarakat menunggu kepastian hukum untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik penyadapan ilegal di masa depan. Kejujuran dan transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.