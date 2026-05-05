Ahmad Dhani Ungkap Kebenaran Soal Perceraian dengan Maia Estianty

Ahmad Dhani memberikan klarifikasi bahwa dirinya yang menjatuhkan talak tiga kepada Maia Estianty, bukan sebaliknya. Hal ini ia sampaikan karena merasa kesal dengan Maia yang terus mengungkit masa lalu di media, terutama setelah momen siraman El Rumi. Dhani ingin meluruskan persepsi publik yang selama ini keliru.

Ahmad Dhani akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi mengenai perceraiannya dengan Maia Estianty yang telah lama menjadi sorotan publik. Pertemuan dengan media berlangsung di kediamannya yang terletak di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.

Dhani dengan tegas menyatakan bahwa dialah yang menjatuhkan talak tiga kepada Maia, bukan sebaliknya seperti yang selama ini beredar. Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas tindakan Maia yang terus menerus mengungkit masa lalu mereka, terutama setelah momen haru di acara siraman El Rumi. Dhani merasa kesal dan tidak nyaman dengan kebiasaan Maia yang selalu melibatkan namanya dalam berbagai kesempatan, bahkan dalam momen-momen pribadi seperti acara siraman putranya. Ia merasa bahwa Maia seolah tidak percaya diri jika tidak membicarakan dirinya.

Dhani menjelaskan bahwa ia telah memberikan ultimatum kepada Maia untuk berhenti membahas masa lalu, dan jika Maia tetap melanjutkan kebiasaannya tersebut, ia akan membongkar fakta-fakta lain yang mungkin belum diketahui publik. Pernyataan ini merupakan upaya Dhani untuk meluruskan persepsi publik yang selama ini keliru menganggap bahwa perceraian mereka disebabkan oleh gugatan yang diajukan oleh Maia Estianty. Dhani menegaskan bahwa ia yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan menjatuhkan talak tiga secara langsung pada Desember 2006.

Ia berharap dengan klarifikasi ini, publik dapat memahami fakta yang sebenarnya dan tidak lagi terjebak dalam narasi yang tidak benar. Dhani merasa perlu untuk membongkar fakta ini demi menjaga nama baiknya dan keluarganya, serta untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia juga berharap Maia dapat menghormati keputusannya dan berhenti mengungkit masa lalu demi kebaikan bersama.

Lebih lanjut, Dhani menyoroti bahwa kejadian ini telah berlangsung selama dua dekade, namun Maia masih terus menerus membahasnya, yang menurutnya sangat tidak masuk akal dan mengganggu ketenangannya. Ia merasa bahwa Maia seharusnya sudah bisa move on dan fokus pada kebahagiaannya sendiri, tanpa perlu terus-menerus melibatkan dirinya dalam cerita masa lalunya. Dhani juga menambahkan bahwa ia tidak ingin terus-menerus menjadi topik pembicaraan Maia, karena hal itu hanya akan memperpanjang luka lama dan menciptakan drama yang tidak perlu.

Ia berharap Maia dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik, tanpa harus terus-menerus menyalahkan dirinya atas segala sesuatu yang telah terjadi. Dhani juga menyampaikan bahwa ia memiliki bukti-bukti yang mendukung pernyataannya, dan ia siap untuk mengungkapkannya jika diperlukan. Namun, ia berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu sampai melibatkan pihak ketiga.

Ia juga meminta kepada media untuk tidak memprovokasi Maia dengan terus-menerus menanyakan tentang dirinya, karena hal itu hanya akan memperburuk situasi. Dhani ingin fokus pada kehidupannya saat ini dan membangun masa depan yang lebih baik bersama keluarganya. Ia juga berharap Maia dapat melakukan hal yang sama, dan bersama-sama mereka dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dhani juga menekankan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyakiti Maia, namun ia merasa perlu untuk membela diri dan meluruskan fakta yang sebenarnya.

Ia berharap Maia dapat memahami niat baiknya dan tidak menganggapnya sebagai musuh. Dhani juga menyampaikan bahwa ia masih memiliki rasa hormat kepada Maia sebagai ibu dari anak-anaknya, dan ia akan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengannya demi kebahagiaan anak-anak mereka





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ahmad Dhani Maia Estianty Perceraian Talak Klarifikasi El Rumi Gosip Artis Hubungan Masa Lalu Ultimatum Fakta Sebenarnya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Usai Unggah Dokumen Lama dengan Maia Estianty, Instagram Ahmad Dhani Mendadak MenghilangBerita Usai Unggah Dokumen Lama dengan Maia Estianty, Instagram Ahmad Dhani Mendadak Menghilang terbaru hari ini 2026-05-03 22:12:29 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Buntut Tudingan Terhadap Maia Estianty, Akun Instagram Ahmad Dhani Mendadak Hilang, Dhani: InnalillahiBerita Buntut Tudingan Terhadap Maia Estianty, Akun Instagram Ahmad Dhani Mendadak Hilang, Dhani: Innalillahi terbaru hari ini 2026-05-04 04:44:24 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kronologi Hilangnya Instagram Ahmad Dhani, Curiga Ada Buzzer Usai Ancam Bongkar Dugaan Perselingkuhan Maia EstiantyKehilangan mendadak akun media sosial pribadi milik musisi Ahmad Dhani menjadi sorotan publik. Akun Instagram ahmaddhaniofficial yang sebelumnya aktif, tiba-tiba kosong.

Read more »

6 Potret Ruang Makan Villa Maia Estianty di Bali, Vibes Modern Tropis tapi HomeyBerikut potret ruang makan villa Maia Estianty di Bali, El Rumi dan Syifa Hadju makan di sini sebelum hadiri welcome dinner.

Read more »

Ahmad Dhani Ungkap Alasan Ceraikan Maia Estianty Setelah 20 TahunAhmad Dhani mengungkapkan perceraiannya dengan Maia Estianty terjadi pada Desember 2006 karena perselingkuhan. Dhani mengaku telah menjatuhkan talak secara agama sebelum Maia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ia juga menunjukkan bukti berupa dokumen kronologi perselingkuhan dan kesepakatan yang ditandatangani.

Read more »

Akun Instagram Ahmad Dhani Akhirnya Aktif Lagi, Tak Gentar Unggah Bukti Masa Lalu!Akun Instagram Ahmad Dhani kembali aktif setelah beberapa waktu sempat hilang. Ia langsung unggah dokumen lama dan kembali menyinggung Maia Estianty.

Read more »