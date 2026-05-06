Ahmad Dhani Terus Berusaha Melindungi Akun Instagram dari Peretas

Musisi Ahmad Dhani berhasil mendapatkan kembali akun Instagram miliknya yang hilang. Namun, akun tersebut kembali diretas dan digunakan untuk melakukan penipuan. Ahmad Dhani telah mengambil tindakan hukum dan kini akun tersebut telah terproteksi dengan baik.

Musisi Ahmad Dhani akhirnya berhasil mendapatkan kembali akun Instagram miliknya yang hilang setelah menjadi sorotan publik karena tudingannya terhadap Maia Estianty . Sejak dini hari, tim Ahmad Dhani berusaha mempertahankan akun tersebut yang baru saja pulih.

Namun, ketika tim lengah dan tertidur, seseorang berhasil meretas akun Instagram Ahmad Dhani. Banyak orang menjadi korban penipuan melalui akun tersebut. Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa peretas berhasil meretas akunnya pada jam 6 pagi saat timnya sedang tidur. Akibatnya, terjadi penipuan karena orang yang membeli emas melalui akun Instagram Ahmad Dhani akhirnya meminta pertanggung jawaban dari dirinya.

Peretas akun Instagram Ahmad Dhani menggunakan akun tersebut untuk melakukan aksi penipuan dengan menawarkan berbagai barang seperti emas, handphone, dan lainnya. Ahmad Dhani dengan cepat mengambil tindakan untuk menghentikan peretas dengan menghubungi teman-temannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Meta. Ia menyatakan bahwa identitas pelaku telah diketahui, yaitu berada di Sulawesi dan merupakan residivis yang telah melakukan hal serupa berkali-kali. Ahmad Dhani merasa heran mengapa akunnya menjadi sasaran peretas, karena akunnya sudah diverifikasi.

Ia menegaskan bahwa akun yang diverifikasi tidak mudah diretas kecuali oleh hacker yang sangat ahli. Ahmad Dhani telah menunjuk pengacara untuk melaporkan kasus ini kepada polisi agar dapat dilakukan tindakan hukum. Kini akun tersebut telah pulih dan terproteksi dengan baik. Namun, penipuan tersebut telah membuat banyak orang merasa dirugikan, termasuk Ahmad Dhani sendiri.

