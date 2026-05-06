Ahmad Dhani Sindir Netizen Indonesia yang Membully Putrinya

Ahmad Dhani membalas netizen Indonesia yang membully putrinya, Shafeea Ahmad, dengan menasihati putrinya agar mengabaikan komentar negatif serta tetap teguh menyuarakan klaim kebenarannya.

Ahmad Dhani membalas netizen Indonesia yang membully putrinya, Shafeea Ahmad . Perdebatan publik terjadi pada Mei 2026 setelah Ahmad Dhani mengunggah konflik masa lalunya dengan Maia Estianty di Instagram.

Unggahan kontroversial tersebut membuat putri Dhani, Shafeea Ahmad, menjadi sasaran perundungan siber oleh warganet di media sosial. Dhani merespons perundungan tersebut dengan menasihati putrinya agar mengabaikan komentar negatif serta tetap teguh menyuarakan klaim kebenarannya. Konflik masa lalu Dhani dengan Maia Estianty ternyata berbuntut panjang. Tidak hanya berujung pada peretasan akun Instagram-nya, unggahan-unggahan kontroversial tersebut memicu reaksi keras dari warganet yang justru melampiaskan kekesalannya kepada putri Dhani.

Sebelum akunnya diretas pada Rabu (6/5/2026), Dhani sempat mengunggah sejumlah klaim mengenai masa lalu rumah tangganya. Dia bahkan menyinggung momen Shafeea yang menangis saat prosesi siraman El Rumi karena melihat sebuah'drama' yang disebabkan Maia Estianty. Unggahan yang menyeret nama sang anak ini membuat akun Instagram Shafeea menjadi sasaran empuk hujatan dan komentar pedas warganet yang tidak terima dengan narasi sang ayah.

Menanggapi putrinya yang menjadi korban cyberbullying, pentolan Dewa 19 tersebut mengaku tidak ambil pusing. ini memilih untuk memberikan pengertian langsung kepada Shafeea agar memaklumi ragam karakter warganet di media sosial.

'Saya sih selalu kasih pengertian ya, bahwa netizen itu kan macam-macam. Ada yang punya adab, ada yang enggak punya adab,' kata Ahmad Dhani. Musisi 53 tahun itu menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tidak bisa mengubah pola pikir masyarakat secara instan. Alih-alih marah, dia justru menyentil tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia.

'Kita enggak bisa mengubah masyarakat, kita enggak bisa membuat netizen menjadi pintar, kita tidak bisa membuat netizen menjadi punya adab, kita tidak bisa membuat netizen menjadi ber-IQ normal gitu,' ucapya. Jadi jorban bully netizen Indonesia.

'Kan ya seperti kita tahu, Indonesia kan rating-nya agak ke bawah soal IQ, jadi ya kita harus maklum. ' Untuk menguatkan mental sang putri yang mulai beranjak dewasa, Dhani secara khusus mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dia sengaja menuliskannya agar pesan tersebut bisa dibaca berulang kali dan selalu diingat oleh Shafeea





