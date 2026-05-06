Ahmad Dhani Menuai Kritik Keras Usai Menyindir Indonesian Idol di The Icon Indonesia

Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang kontroversial saat menjadi juri di ajang The Icon Indonesia. Ia membandingkan kualitas acara yang ia gawangi dengan Indonesian Idol, yang langsung menuai kritik dari netizen. Banyak yang menganggap sikap Dhani tidak profesional dan merugikan citra ajang pencarian bakat.

Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang kontroversial saat menjadi juri di ajang The Icon Indonesia . Musisi legendaris ini memicu reaksi keras dari netizen setelah membandingkan kualitas acara yang ia gawangi dengan Indonesian Idol .

Dalam video yang menjadi viral, Dhani terlihat memotong pembicaraan Titi DJ dengan pernyataan yang mengejutkan, menyatakan bahwa The Icon Indonesia lebih berkualitas dibandingkan dengan Indonesian Idol. Ia bahkan menyebut nama Lyodra, salah satu alumni Indonesian Idol, sebagai perbandingan. Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari warganet yang menganggap sikap Dhani tidak profesional dan merugikan citra ajang pencarian bakat. Banyak netizen yang merasa Dhani sengaja menyindir Maia Estianty, mantan istrinya yang saat ini menjadi juri Indonesian Idol.

Reaksi negatif semakin menguat setelah warganet menganggap Dhani menggunakan ajang The Icon Indonesia sebagai platform untuk menjejalkan pendapat pribadinya. Netizen pun mengecam sikap Dhani yang dianggap tidak layak sebagai juri, karena seharusnya ia fokus menilai peserta tanpa menjejalkan perbandingan dengan acara lain. Selain itu, warganet juga menuduh Dhani berusaha menaikkan pamor ajang The Icon Indonesia dengan cara menjatuhkan Indonesian Idol. Kejadian ini semakin memperburuk citra Dhani di mata publik, yang sebelumnya sudah sering menuai kontroversi karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial.

Banyak yang merasa Dhani harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai juri, tanpa melibatkan isu-isu pribadi atau perbandingan yang tidak relevan. Sementara itu, pihak The Icon Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Dhani. Namun, keberatan dari netizen semakin menguat, dengan banyak yang meminta agar Dhani tidak lagi menjadi juri di ajang tersebut. Kontroversi ini juga menimbulkan perdebatan tentang etika seorang juri dalam menilai peserta, apakah boleh membandingkan dengan acara lain atau tidak.

Banyak yang berpendapat bahwa seorang juri harus fokus pada kualitas peserta dan acara yang ia gawangi, tanpa melibatkan perbandingan yang tidak relevan. Kejadian ini juga mengingatkan publik bahwa Ahmad Dhani sering kali menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, baik di media sosial maupun di ajang-ajang yang ia gawangi. Banyak yang berharap agar Dhani lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama saat berada di depan publik





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ahmad Dhani The Icon Indonesia Indonesian Idol Kontroversi Juri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ahmad Dhani Datangi Bareskrim Usai Akun Instagramnya Mendadak HilangPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ahmad Dhani konsultasi akun Instagram yang hilang ke BareskrimMusisi sekaligus anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi terkait akun Instagram miliknya yang ...

Read more »

Dihujat Gara-Gara Postingannya, Ahmad Dhani Ungkap Kondisi Terkini ShafeeaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kronologi Hilangnya Instagram Ahmad Dhani, Curiga Ada Buzzer Usai Ancam Bongkar Dugaan Perselingkuhan Maia EstiantyKehilangan mendadak akun media sosial pribadi milik musisi Ahmad Dhani menjadi sorotan publik. Akun Instagram ahmaddhaniofficial yang sebelumnya aktif, tiba-tiba kosong.

Read more »

Akun IG Hilang saat Ingin Bongkar Bukti Masa Lalu, Ahmad Dhani: Ada Orang yang KetakutanAhmad Dhani buka suara soal IG hilang, sebut ada pihak yang sedang “ketakutan”. Simak dugaan keterlibatan buzzer hingga rencana ungkap fakta di jumpa pers.

Read more »

Akun Instagram Ahmad Dhani Mendadak Hilang, Diduga Ada Campur Tangan Pihak TertentuAhmad Dhani mengaku dapat bocoran dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia juga mendesak Instagram beri klarifikasi.

Read more »