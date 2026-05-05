Ahmad Dhani Menghindari Pertemuan dengan Maia Estianty di Pernikahan Putra, Ini Alasannya

Ahmad Dhani memutuskan tidak menghadiri pernikahan putranya, Dul Jaelani, karena ingin menghindari konflik dengan mantan istrinya, Maia Estianty. Ia mengaku kecewa dengan kejadian sebelumnya dan mengusulkan pembagian acara agar tidak terjadi polemik. Keputusan ini juga didukung oleh keluarga besarnya yang tidak ingin bertemu lagi dengan Maia. Selain itu, Dhani menyesali kurangnya komunikasi dalam penyelenggaraan acara pernikahan anaknya sebelumnya.

Setelah beberapa momen keluarga yang diwarnai polemik, Ahmad Dhani mengaku ingin menghindari pertemuan dengan mantan istrinya, Maia Estianty , di acara penting mendatang, termasuk pernikahan putranya, Dul Jaelani.

Pentolan band Dewa 19 itu menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya membuatnya berpikir ulang soal konsep acara keluarga. Ia menyoroti bahwa dalam dua pernikahan anaknya, selalu muncul polemik yang berujung pada pertengkaran. Kalau saya sih maunya ngunduh mantu. Saya maunya ngunduh mantu dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu dan saya nggak pengin terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu, ujar Ahmad Dhani yang dikutip dari tayangan YouTube pada Rabu, 6 Mei 2026.

Ia pun mengusulkan agar rangkaian acara pernikahan Dul dibagi secara jelas antara kedua keluarga. Menurutnya, pembagian tersebut bisa menjadi solusi agar suasana tetap kondusif tanpa memicu konflik baru. Sikap ini bukan tanpa alasan. Dhani mengaku kecewa dengan kejadian dalam acara siraman sebelumnya, yang menurutnya memunculkan hal-hal yang tidak diharapkan.

Ia menilai ada momen yang dianggap terlalu menonjolkan emosi masa lalu dan berdampak pada kondisi keluarga, termasuk anak-anaknya. Kekecewaan tersebut disebut turut memengaruhi keputusannya untuk mengambil langkah berbeda di masa depan. Ia ingin memastikan bahwa acara keluarga berikutnya berjalan sesuai harapan tanpa menimbulkan polemik serupa. Dalam pernyataan yang cukup tegas, Dhani bahkan menyampaikan bahwa bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarga besarnya sudah tidak ingin lagi bertemu dengan Maia Estianty.

Saya juga enggak pengin, keluarga saya terutama tidak pengin ketemu lagi sama Maia keluarga besar saya gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali ya karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maia lagi, sudah muak gitu, tegas Dhani. Di sisi lain, Dhani juga mengungkap adanya penyesalan terkait kurangnya kesepakatan sejak awal dalam penyelenggaraan acara pernikahan anaknya. Ia merasa seharusnya ada komunikasi yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan.

Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian-perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu, tandasnya. Keputusan Ahmad Dhani untuk tidak menghadiri pesta pernikahan putranya, El Rumi, dengan Syifa Hadju di Bali akhirnya terungkap. Bukan karena jadwal atau alasan teknis.

