Ahmad Dhani Absen di Resepsi El Rumi Karena Alyssa Daguise Alami Kontraksi Palsu

Ahmad Dhani tidak menghadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Bali karena Alyssa Daguise, istri Al Ghazali, mengalami kontraksi palsu dan menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Ahmad Dhani , seorang musisi ternama, memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam resepsi pernikahan putranya, El Rumi , dengan Syifa Hadju yang berlangsung di Bali pada hari Minggu, 3 Mei 2026.

Dhani menyatakan bahwa ia berada bersama Richard dan ibunya, Alyssa Daguise. Ketidakhadiran ini berkaitan erat dengan kondisi Alyssa yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama Al Ghazali. Alyssa dan Al memutuskan untuk tidak menghadiri resepsi di Bali karena kontraksi palsu yang dialami Alyssa, meskipun persalinan masih beberapa waktu lagi. Alyssa menjelaskan melalui Maia AlElDul tv saat menghadiri akad nikah dan resepsi El di Jakarta bahwa kontraksi tersebut masih belum teratur dan jaraknya masih cukup panjang.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas wajar. Maia Estianty, ibu dari El Rumi, juga mengonfirmasi bahwa Syifa Hadju memiliki keinginan untuk melahirkan secara normal, sehingga waktu persalinan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Hal ini menjadi pertimbangan utama bagi Alyssa dan Al untuk tetap berada di Jakarta dan mempersiapkan diri menghadapi kelahiran buah hati mereka. Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Bali dihadiri oleh orang tua Syifa Hadju, Maia Estianty, dan Irwan Mussry dari pihak keluarga El.

Selain keluarga inti, resepsi tersebut juga dihadiri oleh teman-teman dekat kedua mempelai. Konsep acara yang diusung adalah fairy tale, menciptakan suasana yang romantis dan magis. Meskipun Ahmad Dhani tidak dapat hadir, kehadiran keluarga dan teman-teman terdekat tetap memberikan kehangatan dan kebahagiaan bagi El dan Syifa. Ketidakhadiran Ahmad Dhani dan keluarga Al Ghazali tidak mengurangi kemeriahan acara, melainkan menjadi pengingat akan prioritas keluarga dan persiapan menyambut anggota keluarga baru.

Fokus utama saat ini adalah kesehatan dan keselamatan Alyssa dan calon bayi, serta kebahagiaan El Rumi dan Syifa Hadju dalam memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Selain berita mengenai pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, terdapat informasi lain yang dilaporkan oleh KOMPAS.com. Berita mengenai pemukulan terhadap Waketum PSI, Bro Ron, di Menteng, Jakarta Pusat, juga menjadi sorotan. Pihak kepolisian telah berhasil menangkap dua pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

Selain itu, KOMPAS.com juga menginformasikan mengenai fitur Apresiasi Spesial, sebuah bentuk dukungan dari pembaca melalui kontribusi finansial untuk mendukung keberlangsungan jurnalisme yang berkualitas. Kontribusi tersebut akan digunakan untuk pengembangan konten, operasional redaksi, dan memastikan kenyamanan membaca tanpa iklan. KOMPAS.com menekankan komitmennya untuk memberikan fakta yang jernih, tepercaya, dan berimbang kepada pembaca. Data pribadi kontributor akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku.

KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan fitur Apresiasi Spesial





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ahmad Dhani El Rumi Syifa Hadju Alyssa Daguise Al Ghazali Pernikahan Kontraksi Palsu Bali Maia Estianty Irwan Mussry

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Akun Instagram Ahmad Dhani Kosong Setelah Unggahan KontroversialAkun Instagram musisi Ahmad Dhani, ahmaddhaniofficial, mendadak kosong dari seluruh konten setelah ia mengunggah pernyataan yang memicu kontroversi. Hilangnya konten ini menimbulkan pertanyaan dari rekan sesama musisi, Ari Lasso. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ahmad Dhani mengenai penyebab kejadian ini.

Read more »

Kata Pihak Ahmad Dhani Usai Akun Instagram Mendadak HilangAkun Instagram Ahmad Dhani mendadak kosong. Pihak Dhani menuding ada yang berusaha membungkamnya.

Read more »

Akun Instagram Ahmad Dhani Hilang, Ia Tetap Berjuang Ungkap KebenaranAkun Instagram musisi Ahmad Dhani tiba-tiba tidak aktif. Ia mengaitkan kejadian ini dengan unggahan berkas lama di media sosial dan menyebut ada pihak yang merasa terancam. Meskipun kehilangan akses, Dhani tetap berkomitmen mengungkap kebenaran. Sebagai politisi, ia sudah terbiasa dengan serangan akun anonim di media sosial. Sebelumnya, Dhani juga mengunggah video menenangkan putrinya saat acara siraman putranya.

Read more »

Ahmad Dhani Angkat Bicara usai Akun Instagram Menghilang: Kebenaran Tak Bisa DikuburBerita Ahmad Dhani Angkat Bicara usai Akun Instagram Menghilang: Kebenaran Tak Bisa Dikubur terbaru hari ini 2026-05-03 23:01:06 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Buntut Tudingan Terhadap Maia Estianty, Akun Instagram Ahmad Dhani Mendadak Hilang, Dhani: InnalillahiBerita Buntut Tudingan Terhadap Maia Estianty, Akun Instagram Ahmad Dhani Mendadak Hilang, Dhani: Innalillahi terbaru hari ini 2026-05-04 04:44:24 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Ahmad Dhani Beri Bocoran Jelang Persalinan Alyssa Daguise: Siapkan Kolam Renang untuk Cucu PertamaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »