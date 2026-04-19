Ahli Peringatkan Titik Kritis AMOC Berpotensi Picu Kekacauan Iklim Global

Dua studi terbaru mengungkap bahwa Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), sirkulasi laut vital penopang iklim global, melemah drastis dan berpotensi mencapai titik kritis. Keruntuhan AMOC dapat memicu kekacauan iklim ekstrem di seluruh dunia, termasuk Eropa dingin dan kekeringan di Afrika.

Sebuah peringatan krusial mengenai potensi kekacauan iklim global telah diungkap oleh sejumlah ahli melalui dua studi terbaruyang dipublikasikan belum lama ini. Studi-studi ini secara gamblang memperingatkan tentang dampak serius yang dapat ditimbulkan terhadap pola cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia.

Inti dari kekhawatiran ini terletak pada Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), sebuah sistem sirkulasi laut raksasa yang memegang peranan vital dalam mendistribusikan panas, garam, dan air tawar melintasi Samudra Atlantik. AMOC adalah salah satu pilar utama yang menopang stabilitas iklim di planet kita. Namun, seiring dengan meningkatnya pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, keseimbangan suhu dan salinitas laut yang menjadi penopang AMOC kini terganggu. Akibatnya, kekuatan AMOC terus mengalami penurunan. Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah penelitian terbaru mengindikasikan bahwa sistem ini berpotensi runtuh lebih cepat dari perkiraan yang pernah ada sebelumnya. Stefan Rahmstorf, seorang ahli oseanografi terkemuka dari Universitas Potsdam yang telah lama mendedikasikan penelitiannya pada AMOC, menyatakan dalam kutipan yang dilansir oleh CNN International pada Minggu, 19 April 2026, bahwa temuan ini sangat penting dan menimbulkan kekhawatiran mendalam. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal bergengsi Science Advances ini menggabungkan penggunaan model iklim yang canggih dengan data observasi empiris mengenai suhu dan kadar garam laut. Hasil analisis tersebut secara mengejutkan menunjukkan bahwa banyak model iklim yang digunakan selama ini cenderung meremehkan tingkat pelemahan AMOC yang sebenarnya. Penelitian ini memproyeksikan bahwa AMOC bisa melambat lebih dari 50% pada akhir abad ini, yang berarti mengalami pelemahan sekitar 60% lebih parah dibandingkan dengan proyeksi rata-rata dari model-model sebelumnya. Kondisi ini dikategorikan sebagai 'pelemahan substansial', sebuah indikasi kuat akan meningkatnya risiko sistem mencapai titik kritis yang tidak dapat diubah. Rahmstorf secara tegas menekankan bahwa model yang selama ini dianggap terlalu pesimistis justru kemungkinan besar paling akurat merefleksikan realitas yang sedang terjadi. Ia menambahkan dengan nada prihatin bahwa hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa AMOC dapat melewati titik kritisnya pada pertengahan abad ini, sebuah ambang batas di mana keruntuhannya tidak lagi dapat dihentikan. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa risiko yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar, mengingat adanya beberapa faktor krusial, seperti lelehan es dari Greenland, yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam model-model yang ada. Menyokong kekhawatiran yang sama, sebuah studi independen yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Miami memberikan bukti tambahan. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan oleh pelampung laut sejak tahun 2004 dan menemukan adanya pelemahan yang konsisten pada AMOC selama dua dekade terakhir di berbagai titik pengamatan yang tersebar. Shane Elipot, penulis utama studi tersebut, menjelaskan bahwa fakta bahwa pelemahan ini teramati di semua lokasi pengamatan adalah sebuah temuan yang sangat signifikan. Ia menyoroti bahwa wilayah-wilayah pengamatan ini berfungsi sebagai indikator awal mengenai kondisi keseluruhan dari sistem AMOC. Elipot lebih lanjut menegaskan bahwa data dunia nyata yang berhasil dikumpulkan ini memberikan penguatan yang kuat terhadap proyeksi yang telah dihasilkan oleh model-model iklim. Dalam pernyataannya, Elipot menyatakan bahwa aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa model-model iklim yang sama ini juga memprediksi AMOC akan terus bergerak menuju titik kritis, suatu kondisi di mana sistem ini berpotensi untuk berhenti beroperasi sepenuhnya. René van Westen, seorang peneliti lain yang berasal dari Universitas Utrecht, menanggapi temuan ini dengan menyebutnya sebagai bukti kuat yang tak terbantahkan bahwa AMOC memang sedang mengalami pelemahan yang signifikan. Ia berpendapat bahwa risiko sistem mencapai titik kritis kini menjadi semakin besar. Menurutnya, setiap pelemahan tambahan yang terjadi akan semakin mendorong sistem ini lebih dekat ke ambang batas titik kritisnya. Jika AMOC benar-benar mengalami keruntuhan, dampak yang ditimbulkan akan bersifat sangat luas dan menghancurkan. Eropa, misalnya, berpotensi akan menghadapi musim dingin yang ekstrem dan mematikan. Permukaan laut di pesisir timur Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, sebagian besar wilayah di benua Afrika terancam menghadapi periode kekeringan yang berkepanjangan. Fenomena serupa pernah terjadi di masa lalu, sekitar 12.000 tahun yang lalu, yang memicu perubahan iklim berskala besar. Kini, dihadapkan pada tekanan pemanasan global yang terus meningkat tanpa henti, para ilmuwan memperingatkan bahwa dunia berisiko tinggi untuk kembali menghadapi skenario yang sama, namun dengan konsekuensi yang jauh lebih kompleks dan mengancam bagi kelangsungan kehidupan modern. Ketidakpastian mengenai waktu pasti terjadinya keruntuhan AMOC bukanlah alasan untuk bersantai. Para ilmuwan sepakat bahwa ambang batas titik kritis ini dapat terlampaui lebih cepat dari yang dibayangkan sebelumnya, terutama jika upaya mitigasi perubahan iklim tidak dilakukan secara masif dan efektif. Laporan terbaru ini menyoroti betapa krusialnya peran AMOC dalam menjaga keseimbangan iklim global dan betapa rentannya sistem ini terhadap perubahan suhu dan salinitas laut akibat aktivitas manusia. Laju peningkatan suhu global, terutama yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, secara langsung memengaruhi laju pencairan es di kutub, khususnya di Greenland. Mencairnya lapisan es ini melepaskan sejumlah besar air tawar ke Samudra Atlantik Utara. Air tawar ini memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan air laut yang lebih asin, sehingga mengganggu proses penurunan air laut di wilayah tersebut, yang merupakan bagian penting dari siklus sirkulasi AMOC. Gangguan ini, ditambah dengan pemanasan air laut itu sendiri, melemahkan arus yang mendorong AMOC. Para peneliti menggunakan berbagai indikator, seperti suhu permukaan laut, kadar garam, dan kecepatan arus, untuk memantau kesehatan AMOC. Data yang mereka kumpulkan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan tren pelemahan yang konsisten dan mengkhawatirkan. Prediksi bahwa AMOC bisa melambat hingga 50% atau lebih pada akhir abad ini bukanlah angka yang dapat diabaikan. Dampak dari pelemahan ini tidak hanya akan dirasakan di wilayah Atlantik, tetapi juga akan menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui sistem cuaca global. Perubahan pola angin, pola curah hujan, dan suhu rata-rata di berbagai benua dapat mengalami pergeseran drastis. Ini berarti ancaman terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan stabilitas ekosistem semakin nyata. Selain itu, naiknya permukaan air laut di pesisir timur Amerika Serikat akibat pelemahan AMOC dapat mempercepat erosi pantai, meningkatkan risiko banjir, dan mengancam infrastruktur pesisir yang vital. Bagi Eropa, penurunan suhu yang signifikan dapat mengganggu sektor pertanian dan energi, serta memicu tantangan sosial dan ekonomi yang besar. Keadaan ini menegaskan bahwa krisis iklim bukanlah isu masa depan yang jauh, melainkan sebuah kenyataan yang sedang berlangsung dan memerlukan tindakan segera serta kolaboratif dari seluruh komunitas global. Pemahaman yang lebih baik tentang titik kritis AMOC dan sistem iklim lainnya harus menjadi prioritas utama dalam upaya kita untuk melindungi planet ini dari dampak terburuk perubahan iklim





