Agustina Arumsari dan Trenggono Dilantik sebagai Wakil Kepala BGN, Fokus Perbaikan Tata Kelola MBG

Agustina Arumsari dan Trenggono resmi menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditunjuk Presiden Prabowo. Dalam konferensi pers, Agustina menekankan pentingnya integrasi sistem dan validasi data untuk tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN berkolaborasi dengan kementerian lain dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program, sementara berbagai lembaga seperti Ombudsman RI dan DPR meminta evaluasi menyeluruh menyusul masalah keracunan dan potensi malaadministrasi.

Agustina Arumsari beserta Trenggono ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6), Agustina menyoroti masalah integrasi sistem dan validasi data .

Dia mengatakan bahwa tata kelola program harus didukung oleh sistem yang solid agar tidak tergantung pada individu. Prioritasnya adalah mengecek data program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sesuai prioritas Presiden. Kolaborasi dengan kementerian lain diperlukan karena mereka mungkin sudah memiliki data seperti Dapodik atau data kesehatan untuk stunting. BGN berfokus pada efektivitas program dan pemerataan manfaat dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data.

BGN juga bermitra dengan Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan anggaran MBG menyusul kekhawatiran penyimpangan. Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan dampak luas MBG bukan hanya pada kesehatan anak tetapi juga perekonomian dan pendidikan. Wakil Menteri Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya SOP untuk keamanan pangan setelah 60 kasus keracunan. Ombudsman RI menemukan empat potensi malaadministrasi dan mendesak penguatan tata kelola.

Komisi IX DPR mendesak evaluasi menyeluruh MBG setelah kasus keracunan meningkat. Kritik terhadap program yang sudah berjalan sembilan bulan mengundang masukan publik untuk perbaikan. Nanik Perkenalkan Diri Jadi Kepala BCN Gantikan Dadan: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan. Nanik Sebut Waka BGN Mayjen Trenggono Sudah Ajukan Pengunduran Diri dari TNI.

Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Baru Nanik S Deyang dalam Kasus Korupsi MBG. DPR Minta Kepala BGN Baru Fokus Benahi Kualitas Program MBG Papua untuk Indonesia Emas 2045. Anggota DPR RI Yan Mandenas mendesak Kepala BGN yang baru membenahi kualitas pelaksanaan MBG Papua demi gizi peserta didik dan capai Indonesia Emas 2045





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