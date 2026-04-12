Agustiar Sabran Pimpin PB Percasi: Fokus Digitalisasi dan Pengembangan Catur di Pendidikan

Agustiar Sabran resmi terpilih sebagai Ketua Umum PB Percasi periode 2026-2030, menggantikan Utut Adianto. Ia berkomitmen untuk memajukan catur melalui digitalisasi dan pengembangan di lingkungan pendidikan, sesuai dengan arahan pemerintah dan federasi.

Ketua Umum PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran , resmi menjabat setelah dipilih dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional (Munas) XXX Percasi yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 11 April 2026. Keputusan ini menandai babak baru dalam kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia ( Percasi ), dengan harapan membawa perubahan dan kemajuan bagi olahraga catur di tanah air.

Utut Adianto, sebagai pendahulu Agustiar, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemilihan ketua umum baru merupakan bagian vital dari proses regenerasi organisasi. Hal ini menunjukkan komitmen Percasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Pergantian kepemimpinan ini juga menjadi momentum penting untuk merumuskan kembali strategi dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan para pecatur dan perkembangan olahraga catur secara global.\Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menyampaikan pandangannya mengenai kriteria ideal bagi seorang pemimpin federasi olahraga. Erick menekankan tiga aspek krusial yang harus dimiliki oleh seorang ketua umum, yaitu kecintaan terhadap olahraga yang dipimpin, ketersediaan waktu untuk mengelola organisasi, dan kemampuan untuk memastikan keberlanjutan pendanaan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari sektor swasta. Erick berharap agar ketua umum terpilih memiliki visi yang jelas dan mampu membawa olahraga catur menuju prestasi yang lebih tinggi. Respons cepat Agustiar Sabran terhadap arahan pemerintah dan federasi menunjukkan kesiapan dan komitmennya untuk memajukan olahraga catur. Agustiar langsung menyoroti pentingnya digitalisasi dalam olahraga catur, sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memasyarakatkan catur melalui jalur pendidikan, sebagai upaya untuk menjangkau lebih banyak generasi muda dan menciptakan bibit-bibit unggul pecatur di masa depan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperluas basis penggemar catur dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga ini.\Komitmen Agustiar Sabran untuk memajukan catur mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi hingga pengembangan di lingkungan pendidikan. Digitalisasi catur, misalnya, dapat dilakukan melalui pengembangan platform online untuk turnamen, pelatihan, dan akses informasi bagi para pecatur. Hal ini akan memudahkan para pecatur di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan catur tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Sementara itu, upaya memasyarakatkan catur melalui pendidikan akan melibatkan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk memperkenalkan catur sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat. Hal ini akan membantu mengembangkan kemampuan berpikir strategis, konsentrasi, dan keterampilan sosial anak-anak dan remaja. Melalui kombinasi antara digitalisasi dan pendekatan pendidikan, Percasi di bawah kepemimpinan Agustiar Sabran berupaya untuk menciptakan ekosistem catur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada prestasi. Upaya ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga catur di Indonesia dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia





