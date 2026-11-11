Agus Jabo Tekankan Pentingnya Sekolah Rakyat Cetak Generasi Mandiri

Wamensos Agus Jabo Priyono menginstruksikan 544 guru Sekolah Rakyat di Bogor untuk memahami konsep pendidikan yang memutus rantai kemiskinan struktural dan trauma sosial.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai konsep Sekolah Rakyat adalah kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Dalam sambutan pada Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Batch II, ia menekankan bahwa tanpa pemahaman kuat tentang tujuan dan konsep tersebut, berbagai upaya yang dilakukan berisiko tidak memberikan hasil maksimal.

Misi Pendidikan Memutus Rantai Kemiskinan

Agus Jabo menyatakan bahwa ia tidak akan bosan menyampaikan konsep besar ini agar semua pihak benar-benar memahami apa itu Sekolah Rakyat dan perbedaannya dengan sekolah reguler lainnya. Misi besar ini harus dipahami dari tata kelola, materi pengajaran, hingga seluruh sumber daya manusia, mulai dari Kepala Sekolah hingga tenaga kependidikan.

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Pelatihan yang berlangsung hingga Sabtu (14/11/2026) tersebut diikuti oleh 544 guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatan ini diselenggarakan melalui metode blended learning oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten.

Data Kemiskinan dan Dukungan Inpres Nomor 8 Tahun 2025

Sebelum mengawali arahannya, Agus Jabo menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendidik yang hadir dan menyebut mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ia menegaskan betapa pentingnya pemahaman bersama mengenai konsep besar Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

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Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 22,93 juta jiwa, dengan 2,2 juta di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Selain itu, terdapat sekitar 4,1 juta anak usia sekolah berstatus tidak atau belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Bapak Presiden menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia sering kali merupakan kemiskinan struktural atau transmisi, di mana orang tua yang miskin menyebabkan anak-anaknya ikut terperangkap dalam kemiskinan.

Sekolah Rakyat ini dibangun melalui payung hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk memutus rantai tersebut. Program ini dirancang khusus untuk menangani kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Tantangan Sosial dan Trauma Peserta Didik

Lebih lanjut, Agus Jabo memaparkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin kerap membawa beban emosional dan trauma atau yang disebut di Kemensos sebagai luka sosial. Data menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga dari sekitar 45 ribu peserta didik memiliki penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.

Salah satu dari tiga keluarga siswa Sekolah Rakyat masih menumpang atau menyewa rumah, dan dua dari tiga keluarga menanggung empat jiwa atau lebih. Hampir setengah ayah siswa sekolah rakyat bekerja sebagai petani dan buruh harian, mencerminkan kerentanan ekonomi yang tinggi.

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Satu dari tiga siswa Sekolah Rakyat membutuhkan pendampingan masalah emosional akibat berbagai dinamika kerentanan sosial di lingkungannya. Satu dari enam anak kehilangan ayah, ibu, atau keduanya, sementara 181.884 anak usia sekolah ditemukan sudah bekerja dan 736 anak sedang menjalani proses rehabilitasi di sentra-sentra Kemensos.

Implementasi Filosofi Ki Hajar Dewantara

Para eksekutif yang hadir dalam pelatihan tersebut juga menyaksikan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan suportif. Mereka menyadari bahwa kondisi fisik dan mental peserta didik memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari standar pendidikan umum.

Agus Jabo menekankan pentingnya peran guru sebagai pengayom yang memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman. Konsep pendidikan Sekolah Rakyat ini mengombinasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ngemban atau menuntun anak hingga mereka bisa mandiri.

Ada tiga hal utama yang harus dihadirkan bagi anak-anak ini: lingkungan sosial yang aman dan nyaman, figur teladan, serta pembekalan keterampilan agar setelah lulus mereka siap bekerja dan mandiri. Kegiatan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas.