Wamen Sos Agus Jabo Priyono tekankan pentingnya wali asuh dan asrama mendukung pendidikan siswa Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Bekasi.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan arahan strategis bagi para wali asuh dan wali asrama dalam program Sekolah Rakyat selama pelatihan batch III yang digelar di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 25 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo menekankan bahwa pendampingan anak-anak tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus didasari oleh kasih sayang yang tulus dan menjadi teladan hidup yang nyata bagi para siswa.

Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto

Sekolah Rakyat ditetapkan sebagai program prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang berkualitas dan komprehensif. Agus Jabo Priyono mengingatkan bahwa peran wali asuh dan wali asrama melampaui sekadar pendampingan keseharian siswa, karena mereka juga bertanggung jawab penuh untuk membentuk karakter serta mentalitas generasi muda yang lebih baik. Dengan demikian, intervensi emosional dan edukatif menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mengubah nasib peserta didik dari latar belakang yang sulit.

Also read Kisah Inspiratif Ahmad Maulana: Anak Tukang Pijat Raih Prestasi di Sekolah Rakyat

Menyembuhkan Luka Sosial Anak-anak

Agus Jabo menggarisbawahi bahwa banyak siswa Sekolah Rakyat tumbuh dalam keterbatasan ekonomi ekstrem, lingkungan tempat tinggal yang kurang layak, dan trauma kehilangan orang tua sehingga mengalami luka sosial yang mendalam. Ia menegaskan bahwa tugas utama wali asuh dan wali asrama adalah menyembuhkan luka sosial tersebut dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh harapan bagi anak-anak. Kemiskinan sering kali menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dan mimpi para siswa, sehingga kehadiran tokoh peran sebagai tempat bersandar menjadi sangat krusial untuk pemulihan psikologis mereka.

Empat Pesan Kunci Pendampingan

Wakil Menteri Sosial menyampaikan empat pesan utama kepada para peserta pelatihan, dimulai dengan menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa aman, gembira, dan memiliki masa depan. Kedua, wali asuh dan wali asrama wajib memberikan perhatian serta kasih sayang tulus seolah-olah anak-anak tersebut adalah anak atau adik kandung mereka sendiri. Ketiga, pendamping harus menjadi teladan karakter karena sikap dan perilaku sehari-hari akan dicontoh oleh siswa yang menganggap mereka sebagai idola. Keempat, para wali wajib membangkitkan impian dan keberanian anak-anak untuk bercita-cita tinggi despite keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi.

Advertisement

Dampak Nyata bagi Peserta Didik

Dampak dari pendampingan yang baik dapat dilihat dari kasus di Temanggung di mana seorang ibu menyatakan tidak lagi memiliki harapan atas kelanjutan pendidikan anaknya jika tidak ada Sekolah Rakyat. Pertemuan antara Wakil Menteri Sosial dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan ibu tersebut menyoroti betapa kritikalnya program ini bagi keluarga miskin. Dengan adanya wali asuh dan wali asrama yang kompeten dan penuh empati, harapan baru dapat dibangun untuk memastikan anak-anak tidak terus terjerat dalam siklus kemiskinan.

Masa Depan Pendidikan Inklusif

Program ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga pemulung atau lapisan ekonomi bawah memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Agus Jabo Priyono mengajak seluruh stakeholders untuk terus berkomitmen dalam mendampingi anak-anak dengan hati yang tulus agar mereka dapat bangkit dari keterbatasan. Dengan pendekatan yang holistik dan penuh kasih sayang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih sejahtera bagi generasi penerus bangsa.