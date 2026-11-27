Wamensos Agus Jabo klarifikasi fungsi Sekolah Rakyat di Kemensos. Program ini menggabungkan pendidikan karakter dan rehabilitasi sosial untuk kemandirian bangsa di UIN Bandung.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Kementerian Sosial memegang kendali atas program Sekolah Rakyat karena adanya mandat khusus dalam hal rehabilitasi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan formal. Penegasan ini disampaikan secara eksplisit oleh Agus Jabo saat menjadi pembicara utama pada Simposium Nasional dengan tema Akselerasi Pendidikan Generasi Muda sebagai Pilar Kemandirian Bangsa yang diselenggarakan di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis, 26 November 2026.

Dasar Hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2025

Agus Jabo merujuk secara spesifik pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai landasan hukum utama yang mendefinisikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan biasa, melainkan sebuah lembaga yang memadukan sekolah formal dengan pembentukan karakter secara menyeluruh. Keputusan untuk tidak menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sekolah ini ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah didasarkan pada fakta bahwa aspek rehabilitasi sosial memerlukan keahlian dan fungsi khusus yang memang berada di bawah naungan Kementerian Sosial sebagai instansi teknis yang berpengalaman.

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Penjelasan ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan mengenai mengapa program yang bersifat edukatif ini justru dikelola oleh kementerian yang secara tradisional dikenal lebih fokus pada penyuluh dan perlindungan sosial. Agus Jabo menjelaskan bahwa integrasi antara pendidikan akademik dan perbaikan perilaku atau karakter siswa adalah hal mutlak yang harus diurus secara bersamaan agar tujuan akhir program dapat tercapai secara efektif.

Pendidikan Karakter dan Perubahan Perilaku Siswa

Program pendidikan di Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas konvensional, tetapi juga terintegrasi penuh dengan kehidupan sehari-hari para siswa di lingkungan asrama. Melalui proses pendampingan intensif ini, para siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi luar biasa mereka yang sebelumnya sempat terhambat oleh peluang yang terbatas menjadi generasi yang cerdas, berkarakter kuat, dan memiliki keterampilan yang memadai.

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Perubahan positif yang nyata mulai terlihat dalam kebiasaan harian para murid, di mana disiplin dan kemandirian menjadi nilai yang terus ditumbuhkan. Para orang tua memberikan testimoni bahwa anak-anak mereka yang sebelumnya sulit dibangunkan untuk beraktivitas, kini bangun sendiri pada jam empat pagi. Hal ini didorong oleh kesadaran religius siswa untuk melakukan salat tahajud, dilanjutkan dengan salat subuh, dan menjaga kesempurnaan salat lima waktu secara konsisten.

Kedua pilar utama lainnya yang dibangun adalah pembentukan pribadi yang memiliki semangat nasionalisme tinggi serta nilai-nilai keagamaan yang kokoh. Agus Jabo menekankan bahwa kebanggaan orang tua tidak hanya terletak pada prestasi akademis, tetapi lebih pada transformasi karakter anak yang berubah drastis menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, dan memiliki harapan baru untuk mewujudkan cita-cita masa depan yang lebih cerah.

Target Lulusan dan Kemitraan Perguruan Tinggi

Kemampuan siswa untuk bersaing di dunia kerja maupun membangun usaha mandiri menjadi ukuran keberhasilan program Sekolah Rakyat setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikan SMA. Program ini tidak berhenti pada kelulusan, tetapi mencakup pendampingan lanjutan bagi lulusan yang berkeinginan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan jaminan dukungan beasiswa. Kemitraan strategis telah dibangun dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi negeri, termasuk UIN Sunan Gunung Djati, wajib menerima siswa dari Sekolah Rakyat tanpa terkecuali.

Bagi lulusan yang memilih jalur profesional, Kementerian Sosial berkomitmen untuk mencari dan menyediakan lapangan kerja yang sesuai. Bagi lulusan yang memiliki minat wirausaha, pemerintah akan memberikan dorongan dan pendampingan agar mereka dapat menjadi entrepreneur yang sukses dan mandiri. Keberhasilan program ini diukur dari masa depan para lulusannya apakah mereka dapat bertahan hidup secara layak melalui pendidikan, pekerjaan, atau kewirausahaan.

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Buruknya Gotong Royong Nilai Pancasila

Agus Japo menegaskan bahwa upaya pembenahan pendidikan generasi muda ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan memerlukan dukungan sinergis dari seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur Pancasila harus dihidupkan kembali sebagai landasan penting dalam memastikan setiap anak, terutama dari keluarga kurang mampu, memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

Kegiatan diskusi publik dan dialog kebangsaan ini diselenggarakan oleh Astacita Talks Institute bekerja sama dengan Damar Bhineka Nusantara. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui kerja sama seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil.