Kementan mendorong penguatan distribusi dan penyerapan pasar telur melalui kerja sama pelaku usaha agar harga di tingkat peternak kembali stabil dan menguntungkan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa strategi pengendalian produksi saja tidak cukup untuk memulihkan harga telur di tingkat peternak. Ia menyerukan penguatan tata niaga, efisiensi rantai distribusi, dan perluasan penyerapan pasar untuk memastikan keberlanjutan usaha rakyat.

Rekomendasi Penguatan Pasar Telur Nasional

Langkah konkret ini disampaikan secara langsung oleh Agung Suganda saat menghadiri Konsolidasi Peternak Layer Nasional yang diselenggarakan oleh Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU). Pertemuan strategis ini berlangsung di Serpong, Tangerang Selatan, pada Rabu (25/11/2026), dengan fokus utama pada pemulihan harga di hulu industri.

Also read Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kemendagri Dorong Kalbar Optimalkan Skema KPBU

Agung Suganda menekankan bahwa keseimbangan antara populasi dan produksi harus disesuaikan secara ketat dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Kementan mengajak seluruh pelaku usaha perunggasan untuk memperkuat kerja sama guna memperbaiki struktur pasar telur yang selama ini menghadapi tantangan fluktuasi signifikan.

Ketimpangan Harga Acuan dan Dampak Ekonomi

Menurut data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, harga telur di tingkat peternak saat ini belum sepenuhnya mencapai Harga Acuan Pembelian (HAP). Nilai HAP yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram menjadi tolok ukur penting untuk menilai kesehatan ekonomi peternak rakyat.

Advertisement

Ketimpangan antara harga pasar aktual dan HAP ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai pasok yang perlu segera ditangani. Kementan menyatakan bahwa keputusan terkait peremajaan dan afkir ayam petelur harus tetap didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis masing-masing peternak maupun perusahaan pembibit untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Koordinasi Data dan Solusi Distribusi

Agung Suganda mendorong seluruh pelaku usaha untuk lebih transparan dalam menyampaikan data populasi ayam, kapasitas kandang, dan produksi telur. Data yang akurat dan lengkap merupakan dasar fundamental bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah distribusi telur dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dibuka peluangnya untuk memperluas penyerapan produk telur, termasuk melalui kemitraan dengan peternak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Solidaritas Industri dan Langkah Ke Depan

Asrokh Nawawi, Ketua Umum GPPU, mengajak para pelaku usaha untuk mengesampingkan perbedaan organisasi dan memperkuat solidaritas di tengah tekanan ekonomi. Ia berharap harga telur di tingkat peternak kembali ke tingkat wajar yang menguntungkan melalui kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Advertisement

Kementan berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pembibit, dan peternak dapat memperkuat industri perunggasan nasional. Seluruh langkah perbaikan distribusi dan penyerapan pasar harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha peternak rakyat yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan.