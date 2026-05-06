Agung Firman Sampurna: LHA BPKP dalam Kasus Korupsi Chromebook Cacat Hukum dan Asumtif

Mantan Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek bersifat asumtif dan cacat hukum. Agung menilai LHA BPKP tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti di pengadilan karena tidak memenuhi standar perhitungan kerugian negara dan tidak didukung bukti awal kecurangan.

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem Makarim, hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (5/1/2026). Mantan Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus ini.

Agung menilai laporan audit BPKP tentang kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi Chromebook bersifat asumtif dan cacat hukum. Menurutnya, LHA BPKP tidak memenuhi tiga syarat mutlak untuk menjadi alat bukti yang sah dalam perkara di pengadilan. Agung menyatakan bahwa hasil audit BPKP sebesar Rp 1,5 triliun tidak memenuhi standar perhitungan kerugian negara. Dia menjelaskan bahwa standar yang digunakan BPKP tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015, maupun Keputusan BPK 2020.

Oleh karena itu, secara formal dan substansial, LHA BPKP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, Agung juga menyebutkan tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perhitungan kerugian negara dianggap sah. Pertama, pihak yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian negara hanya BPK atau tenaga pemeriksa eksternal yang bekerja atas nama BPK, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2016 dan dikuatkan dengan Putusan MK 28 Tahun 2020.

Kedua, LHA harus didukung dengan predikasi atau bukti awal adanya kecurangan. Namun, Agung menilai bahwa dalam kasus ini tidak ada predikasi yang mendukung adanya dugaan kecurangan. Agung mengungkapkan bahwa dua hasil audit sebelumnya, yaitu audit program bantuan peralatan TIK tahun 2020 dan tahun 2020-2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan BPKP, tidak menemukan adanya kecurangan, penyimpangan, atau perbuatan melawan hukum. Syarat terakhir adalah metode perhitungan yang dilakukan harus sesuai standar.

Agung menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan perhitungan yang dikenali, yaitu total loss, harga wajar, dan opportunity cost. Agung menegaskan bahwa perhitungan BPKP tidak memenuhi ketiga syarat mutlak tersebut. Sebelumnya, jaksa mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim diduga menerima Rp 809 miliar dari kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022





