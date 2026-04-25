Agnes Aditya Rahajeng Dinobatkan Sebagai Puteri Indonesia 2026

Agnes Aditya Rahajeng, perwakilan dari Banten, berhasil meraih gelar Puteri Indonesia 2026 dalam acara Grand Final yang berlangsung di Jakarta International Convention Center. Ia akan menjalankan tugas mempromosikan budaya, pariwisata, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Jakarta – Agnes Aditya Rahajeng meraih gelar bergengsi Puteri Indonesia 2026 dalam acara Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2026 yang berlangsung meriah di Jakarta International Convention Center pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, 24 April 2026.

Kemenangan Agnes, perwakilan dari Provinsi Banten, menandai babak baru dalam perjalanan karirnya dan tanggung jawabnya sebagai duta kecantikan dan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Prosesi penobatan berlangsung khidmat, di mana Agnes menerima mahkota Puteri Indonesia dari Firsta Yufi Amarta Putri, pemegang gelar Puteri Indonesia 2025. Acara ini disaksikan oleh ratusan tamu undangan, termasuk tokoh-tokoh penting dari berbagai bidang, serta disiarkan secara langsung kepada jutaan pemirsa di seluruh Indonesia.

Agnes berhasil mengungguli 45 finalis lainnya yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Para finalis ini merupakan representasi dari keberagaman Indonesia, dengan latar belakang yang bervariasi, mulai dari dokter, pemengaruh media sosial, model, karyawati, pengusaha, profesional, aktivis sosial dan lingkungan, hingga mahasiswi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Puteri Indonesia tidak hanya mencari kecantikan fisik, tetapi juga kecerdasan, kepribadian, dan dedikasi terhadap kemajuan bangsa. Agnes Aditya Rahajeng lahir di Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari 2000.

Meskipun lahir di negeri Paman Sam, Agnes tumbuh besar di Bali dan kemudian menetap di Banten selama sepuluh tahun terakhir. Ia merupakan lulusan ilmu komunikasi dan dikenal sebagai kreator konten yang aktif di berbagai platform media sosial. Agnes juga merupakan salah satu pendiri Rahajeng Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Lebih dari sekadar kontes kecantikan, Pemilihan Puteri Indonesia merupakan platform bagi para wanita muda Indonesia untuk menunjukkan potensi diri, menyuarakan aspirasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Agnes menyadari betul akan tanggung jawab besar yang diemban sebagai Puteri Indonesia 2026. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, termasuk mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia ingin memanfaatkan platform yang dimilikinya untuk menginspirasi generasi muda, mendorong kepedulian terhadap isu-isu sosial, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agnes juga memiliki ikatan keluarga yang kuat dengan dunia kecantikan dan mode.

Ia memiliki dua saudara perempuan, Maria dan Elizabeth Rahajeng, yang juga merupakan pemengaruh fesyen dan kecantikan. Maria Rahajeng pernah meraih gelar utama dalam ajang pemilihan Miss Indonesia 2014. Bersama saudara-saudaranya, Agnes mengelola Rahajeng Closet, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperpanjang usia produk fesyen melalui pemanfaatan barang-barang bekas. Inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung upaya pendidikan anak dan perlindungan perempuan.

Dalam video profilnya, Agnes menyampaikan bahwa sebagai seorang kreator konten, ia ingin menggunakan karyanya untuk menumbuhkan kepedulian dan mendorong aksi nyata. Ia berharap dapat menginspirasi komunitas lokal maupun global melalui kreativitas dan suaranya. Kemenangan Agnes sebagai Puteri Indonesia 2026 diharapkan dapat menjadi momentum bagi peningkatan citra Indonesia di mata dunia, serta menginspirasi lebih banyak wanita muda Indonesia untuk berani bermimpi dan meraih potensi terbaik mereka.

