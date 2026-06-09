AGIBOT Perkenalkan Robot Humanoid di Indonesia Melalui Konferensi Mitra

AGIBOT bersama PT Denka Pratama Indonesia menggelar AGIBOT Partner Conference Indonesia yang menampilkan robot humanoid dan robodog berbasis AI, bertujuan mendukung transformasi digital industri di Indonesia.

AGIBOT , perusahaan teknologi robotika asal Tiongkok, resmi memperkenalkan robot humanoid terbarunya di Indonesia melalui ajang AGIBOT Partner Conference Indonesia (APC Indonesia ) yang digelar di Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026.

Konferensi ini diselenggarakan bekerja sama dengan PT Denka Pratama Indonesia, mitra strategis AGIBOT di Tanah Air. Dalam acara tersebut, AGIBOT menampilkan berbagai produk robotika berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk robot humanoid dan robodog, yang dirancang untuk mendukung transformasi digital di sektor industri. Robot humanoid AGIBOT mampu melakukan berbagai tugas produktif seperti pengangkutan barang, inspeksi visual, dan interaksi dengan manusia melalui antarmuka suara dan gerakan.

Sementara itu, robodog yang dipamerkan menunjukkan kemampuan navigasi di medan sulit dan dapat digunakan untuk pemantauan keamanan atau pengiriman logistik di lingkungan pabrik. Konferensi ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga forum diskusi tentang implementasi nyata robotika AI di Indonesia. Para peserta yang terdiri dari pelaku industri, akademisi, dan pemerintah membahas strategi lokalisasi teknologi agar robot-robot ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

AGIBOT dan Denka Pratama menekankan pentingnya kolaborasi dengan asosiasi seperti AI Forum Indonesia (AIFI), Asosiasi Robotika & Kecerdasan Artifisial Indonesia (ARKAI), dan Aliansi Industri dan Komunitas Otomasi (AICO) untuk mempercepat adopsi teknologi. Skenario produktivitas yang ditampilkan meliputi otomatisasi gudang, perakitan komponen, dan pelayanan pelanggan di sektor ritel. Menurut perwakilan AGIBOT, robot-robot ini dapat meningkatkan efisiensi hingga 30% dan mengurangi kesalahan operasional secara signifikan.

Untuk mendekatkan teknologi dengan masyarakat, AGIBOT dan Denka Pratama menunjuk PT Robotika Futuristik Indonesia (robotshow.id) sebagai mitra resmi penyewaan robot. Skema ini memungkinkan perusahaan atau institusi menggunakan robot humanoid dan robodog untuk keperluan komersial, seperti aktivasi merek dalam acara pameran, edukasi interaktif di sekolah dan universitas, serta demonstrasi teknologi di pusat perbelanjaan. Dengan demikian, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan robot AI tanpa harus membelinya.

AGIBOT juga berencana menghadirkan lebih banyak portofolio produk yang telah dioptimalkan untuk industri manufaktur, logistik, dan perhotelan di Indonesia. Ke depannya, perusahaan akan terus mengembangkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui riset dan pengembangan bersama mitra Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing industri nasional di era otomatisasi





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AGIBOT Robot Humanoid Kecerdasan Buatan Transformasi Digital Indonesia

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