Agen Pemain Asing Pantau Latihan Persija, Dony Tri Pamungkas Kembali Dibidik Klub Eropa

Kehadiran agen pemain asing saat latihan Persija Jakarta memicu spekulasi kuat bahwa Dony Tri Pamungkas kembali menjadi incaran klub Eropa, Legia Warszawa. Selain itu, sejumlah berita lain juga menjadi sorotan, termasuk kasus rasisme Marc Klok, kerusuhan May Day, dan tindakan tegas Gubernur Jawa Barat terkait isu lingkungan dan keamanan.

Minat dari klub luar negeri terhadap pemain Persija Jakarta , khususnya Dony Tri Pamungkas , semakin meningkat. Hal ini terlihat dari kehadiran agen pemain asing saat sesi latihan rutin Persija Jakarta di Sawangan, Depok, menjelang pertandingan melawan Persijap Jepara.

Sebelumnya, kabar mengenai ketertarikan Legia Warszawa dari Polandia terhadap Dony Tri Pamungkas telah beredar luas. Akun X @markajtopnews melaporkan bahwa Legia Warszawa telah memantau Dony Tri Pamungkas dan bahkan menyiapkan dana hingga Rp5 miliar untuk menebusnya dari Persija Jakarta. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemain berusia 21 tahun ini telah masuk dalam daftar transfer klub Polandia tersebut selama beberapa bulan terakhir, dengan tawaran sekitar €250.000 atau setara dengan Rp5 miliar.

Jika kesepakatan ini terwujud, Dony Tri Pamungkas berpotensi mengikuti jejak pemain Indonesia lainnya yang pernah berkarier di Polandia. Kehadiran agen pemain asing dalam sesi latihan Persija Jakarta pada 30 April 2026 semakin menguatkan spekulasi mengenai ketertarikan klub-klub luar negeri terhadap pemain-pemain muda berbakat Indonesia. Dalam unggahan YouTube Persija Jakarta, terlihat dua pria yang diduga sebagai agen pemain asing dengan serius mengamati jalannya latihan dari pinggir lapangan.

Persija Jakarta sendiri dihuni oleh beberapa pemain andalan Timnas Indonesia, yang menjadi daya tarik bagi klub-klub luar negeri di bursa transfer. Selain Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho juga menjadi incaran klub-klub luar negeri. Situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional dan pemain-pemainnya memiliki potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Selain isu transfer pemain, beberapa berita lain juga mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta) mencatat pencegahan keberangkatan 42 calon jemaah haji non prosedural ke Tanah Suci sejak awal musim haji 2026. Kasus dugaan rasisme yang melibatkan Marc Klok semakin memanas setelah laporan dari Bhayangkara FC, namun Klok membantah keras tuduhan tersebut dan memberikan kronologi versinya. Polisi juga telah menetapkan 6 tersangka terkait kerusuhan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2026) di Bandung, yang mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Polres Metro Tangerang Kota meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus dugaan anak wanita yang dicekoki miras dan dilecehkan di Cipondoh, Tangerang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan tambang batu kapur pabrik semen di Karawang Selatan yang melanggar aturan lingkungan, serta merespons isu penguasaan lintasan kereta Ampera Bekasi oleh organisasi masyarakat





