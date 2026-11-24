AFTECH menerbitkan pedoman keamanan siber bersama BSSN dan BI memperkuat pengawasan pembayaran nasional guna melawan serangan AI.

Pakar keamanan siber Pandu Sakti Abadi memperingatkan bahwa pelaku kejahatan daring kini dapat memanfaatkan perangkat berbasis kecerdasan buatan untuk menemukan celah keamanan sistem dan mengotomatisasi serangan digital. Salah satu teknologi yang menjadi perhatian utama adalah ARTEX, sebuah perangkat pengujian keamanan yang berisiko disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan serangan siber terhadap infrastruktur kritis.

Ancaman Serangan Siber Berbasis AI

Ancaman siber terus berkembang pesat, termasuk dengan pemanfaatan teknologi AI yang membuat serangan semakin cepat dan kompleks. Industri harus beradaptasi dengan memperkuat kemampuan pencegahan, sekaligus membangun kesiapan untuk merespons dan memulihkan layanan ketika insiden terjadi, ujar Pandu Sakti Abadi di Jakarta, Senin (23/11/2026). according to him, the complexity of these attacks requires a new level of vigilance from all industry players to prevent potential breaches.

Also read Aftech minta pelaku fintech makin waspada di tengah isu keamanan siber

Pandu Sakti Abadi menekankan bahwa perusahaan fintech tidak cukup hanya mengandalkan sistem pencegahan saja untuk menghadapi ancaman tersebut. Perusahaan juga harus meningkatkan kemampuan mendeteksi serangan, menangani insiden, dan memulihkan layanan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko digital.

Pedoman Keamanan Siber AFTECH

Ketahanan siber bukan lagi sekadar kemampuan mencegah serangan, tetapi juga memastikan kepercayaan publik dan keberlangsungan layanan keuangan digital tetap terjaga, jelasnya. Untuk memperkuat pertahanan industri, AFTECH melalui Departemen Keamanan Siber telah menerbitkan Pedoman Keamanan Siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara dan CISSReC. Pedoman tersebut menjadi acuan perusahaan dalam memperkuat tata kelola keamanan, pengelolaan risiko, pengujian keamanan, dan penanganan insiden.

Advertisement

Pandu Sakti Abadi juga mendorong perusahaan fintech meningkatkan pengujian keamanan secara berkala serta memperketat pengawasan terhadap vendor dan mitra teknologi. Perusahaan perlu memperhitungkan perkembangan metode serangan berbasis AI dalam evaluasi keamanan sistem secara komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap celah kerentanan dapat diidentifikasi sebelum dieksploitasi oleh pihak jahat.

Penguatan Pengawasan Bank Indonesia

Sebelumnya, Bank Indonesia memperketat pengawasan keamanan siber pada sistem pembayaran nasional untuk mengantisipasi serangan digital yang dapat mengganggu transaksi keuangan. Bank Indonesia meminta seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran segera melaporkan insiden siber agar penanganan dan pemulihan tidak berlarut-larut dan menyebabkan kerugian lebih besar bagi masyarakat dan institusi keuangan.

Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap infrastruktur kritikal sistem pembayaran, memperkuat deteksi dini, serta menyiapkan langkah penanganan dan pemulihan apabila terjadi serangan siber. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa Bank Indonesia menjalankan empat langkah untuk memperkuat ketahanan siber sektor keuangan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Koordinasi Otoritas dan Tindakan Operasional

Bank Indonesia terus mencermati ancaman dan insiden siber yang terjadi, baik di domestik maupun global, serta melihat potensi dampaknya terhadap keamanan dan kelancaran sistem pembayaran nasional, ujar Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Selain meningkatkan pengaturan dan pengawasan ketahanan siber, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait.

Advertisement

Bank Indonesia juga meminta penyelenggara jasa sistem pembayaran dan perusahaan penunjang meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan serta mempercepat pelaporan apabila terjadi insiden. Kalau terjadi insiden, jangan ditunggu-tunggu, tetapi cepat dilaporkan ke Bank Indonesia dan otoritas terkait sehingga kita bisa sama-sama melakukan upaya penanganannya, tegas Filianingsih. Menurutnya, kecepatan penanganan dan pemulihan menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan sistem pembayaran sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Imbauan Keamanan untuk Publik

Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi keuangan secara ketat. Masyarakat diminta tidak meneruskan informasi yang belum terverifikasi serta menggunakan kanal resmi untuk memperoleh informasi terkait insiden keamanan siber. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan minim risiko bagi seluruh pelaku industri dan pengguna jasa keuangan di Indonesia.