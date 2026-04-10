Afrika Selatan: Kelangkaan Bahan Bakar Bukan karena Kurangnya Pasokan, tapi Panic Buying

Pemerintah Afrika Selatan menjelaskan bahwa masalah kelangkaan bahan bakar di beberapa wilayah disebabkan oleh kendala logistik akibat panic buying dan penimbunan, bukan karena kekurangan pasokan nasional. Kenaikan harga bahan bakar yang signifikan juga menjadi perhatian.

Pemerintah Afrika Selatan mengklarifikasi bahwa kelangkaan bahan bakar di beberapa wilayahnya bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan nasional secara keseluruhan. Menurut Menteri di Kantor Presiden, Khumbudzo Ntshavheni, stok bahan bakar negara tersebut masih aman untuk jangka pendek. Ia menekankan bahwa masalah yang ada lebih disebabkan oleh kendala logistik yang dipicu oleh perilaku masyarakat, khususnya panic buying dan penimbunan bahan bakar .

Hal ini mengakibatkan antrean panjang dan kekosongan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), meskipun pasokan secara nasional masih mencukupi. Pemerintah mengimbau warga untuk tidak melakukan panic buying dan penimbunan, karena hal tersebut justru memperburuk distribusi yang sudah ada. Pemerintah juga menekankan bahwa ketergantungan Afrika Selatan terhadap kawasan Timur Tengah tidak sebesar yang diperkirakan, karena sebagian besar minyak mentah berasal dari Angola dan Nigeria, sementara impor dari Timur Tengah lebih banyak berupa produk olahan.\Komentar ini muncul di tengah kenaikan harga bahan bakar yang signifikan di Afrika Selatan. Kenaikan harga mulai berlaku pada 1 April 2026, mengikuti lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah. Harga bensin tanpa timbal 95 naik sebesar R3,06 per liter, setara dengan sekitar Rp2.601 per liter. Sementara itu, harga solar meningkat antara R7,37 hingga R7,51 per liter, atau sekitar Rp6.264 hingga Rp6.383 per liter. Harga parafin bahkan naik R11,67 per liter, setara sekitar Rp9.919. Setelah penyesuaian, harga bensin tanpa timbal 95 mencapai R22,53 per liter di wilayah pesisir (sekitar Rp19.150) dan R23,36 di wilayah inland (sekitar Rp19.856). Solar 50ppm tercatat naik hingga R25,35 per liter di pesisir (sekitar Rp21.548) dan R26,11 di Gauteng (sekitar Rp22.194). Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan industri, serta mendorong pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar.\Dalam konteks perkembangan ekonomi dan industri lainnya, PT Semen Indonesia International (SII) melakukan ekspor perdana klinker ke Mauritania. Sementara itu, isu lain yang tengah menjadi perhatian adalah dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap pekerjaan, dengan survei menunjukkan dampak pada pekerja di AS. Kadin Indonesia mendorong pelaku usaha untuk lebih adaptif terhadap dinamika global yang tidak menentu. Di sisi lain, Kementerian PU masih fokus pada penanganan bencana dan infrastruktur sehingga belum menerapkan WFH. Gapensi menyoroti dampak kenaikan harga energi terhadap biaya konstruksi. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengkritik tindakan Trump dan Putin yang berdampak pada kenaikan harga energi global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan, namun Menteri PU Dody Hanggodo mengalami masalah kesehatan di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Terakhir, isu investasi dalam industri kimia juga sedang berkembang





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krisis Chip & Kesuksesan MacBook Neo: Dilema Apple di Tengah Kelangkaan KomponenApple menghadapi tantangan serius setelah sukses besar MacBook Neo dengan harga terjangkau. Kelangkaan chip memori global akibat booming AI memaksa Apple membuat pilihan sulit terkait produksi dan strategi harga.

Harga BBM di Jerman Capai Rekor Tertinggi, Pencurian Bahan Bakar MeningkatHarga bahan bakar di Jerman mencapai rekor tertinggi, memicu peningkatan kasus pencurian bahan bakar. Kenaikan harga dipicu oleh eskalasi di Timur Tengah, menurut laporan media Jerman. Kasus pencurian bahan bakar meningkat signifikan pada bulan Maret, dengan kerugian mencapai jutaan euro. Pemerintah Jerman telah mengambil langkah-langkah tertentu, namun belum mampu mengurangi beban finansial bagi pengemudi.

Peneliti ITS Sulap Sawit Jadi Bensin Rendah EmisiInovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kelangkaan energi serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram di Tuban Picu Dugaan Penimbunan, Polisi Masih BungkamWarga di Tuban mengeluh kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi selama sepekan terakhir.

Siasati Kelangkaan Plastik, Pemerintah Lirik Rumput Laut dan Singkong Pengganti NaftaKrisis pasokan bahan baku plastik global memaksa Pemerintah memutar otak. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan

Selain Maskapai, Turis Alami Dampak Kenaikan Harga Bahan BakarSeiring kenaikan harga bahan bakar pesawat, tidak hanya maskapai yang rasakan dampak tetapi juga pelancong atau turis.

