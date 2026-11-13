AFA Perpanjang Kontrak Scaloni Hingga 2030 Pimpin Argentina Tiga Edisi Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Argentina resmi memperpanjang kontrak Lionel Scaloni hingga 2030. Hal ini menjadikan pelatih berusia 48 tahun itu historis memimpin La Albiceleste di tiga edisi Piala Dunia berturut-turut setelah era Messi.

Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA secara resmi telah mengumumkan perpanjangan kontrak dengan pelatih kepala Lionel Scaloni hingga akhir tahun 2030. Langkah strategis ini menjamin bahwa Scaloni akan tetap memegang kendali penuh atas La Albiceleste setelah periode sebelumnya berakhir pada penghujung tahun ini. Pengumuman resmi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden AFA Claudio Chiqui Tapia pada hari Kamis yang lalu, menandai dimulainya babak baru bagi tim nasional tersebut di bawah komando pelatih berusia 48 tahun.

Skala Waktu Kontrak dan Pencapaian Historis

Skaloni kini resmi berkomitmen untuk menjalani periode kepelatihan dari tahun 2027 hingga 2030 bersama timnas Argentina. Dengan tambahan kontrak selama empat tahun ini, ia akan mencatatkan diri sebagai pelatih pertama dalam sejarah yang memimpin Argentina dalam tiga edisi Piala Dunia yang berbeda secara berturut-turut. Sebelumnya, ia berhasil membawa timnas juara Piala Dunia 2022 dan meraih dua gelar Copa America selama delapan tahun terakhir.

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Presiden AFA Claudio Chiqui Tapia menyatakan bahwa perpanjangan kontrak Scaloni beserta seluruh staf kepelatihannya merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi jajaran federasi serta seluruh masyarakat Argentina. Tapia menekankan bahwa keputusan ini bukan hanya sekadar perpanjangan administratif, melainkan sebuah penegasan terhadap visi jangka panjang yang telah terbukti sukses. Dengan durasi kontrak yang lebih panjang, Scaloni akan memiliki stabilitas yang diperlukan untuk merancang strategi yang lebih matang menuju kualifikasi dan putaran final turnamen internasional mendatang.

Dampak Pasca-Pensiun Messi dan Masa Depan Skuad

Keputusan Scaloni untuk melanjutkan kariernya menjadi titik balik penting mengingat Lionel Messi telah resmi mengakhiri karier internasionalnya setelah Piala Dunia tahun ini. Kehadiran sang legenda yang kini sudah pensiun menciptakan kekosongan besar yang harus segera diisi oleh generasi baru pemain berbakat. Scaloni sendiri sempat mempertanyakan masa depannya setelah Argentina mengalami kekalahan dari Spanyol dalam final Piala Dunia musim panas lalu. Namun, kepastian kontrak baru ini menenangkan keraguan tersebut dan memberinya mandat penuh untuk mengevaluasi perjalanan delapan tahunnya bersama tim nasional.

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Meskipun kehilangan sosok Messi, catatan statistik Scaloni selama menangani Argentina tetap terbilang impresif dan membanggakan. Dalam 107 pertandingan yang dijalani, ia mencatatkan 79 kemenangan, 18 hasil imbang, dan hanya 10 kekalahan. Timnas Argentina di bawah asuhannya berhasil mencetak 231 gol dengan rata-rata pertahanan yang solid dengan hanya 57 kali kebobolan. Pencapaian ini semakin disempurnakan dengan rekor menarik di mana Argentina berhasil menjagaClean Sheet atau tanpa kekalahan selama 36 pertandingan beruntun dari Juli 2019 hingga November 2022.

Regenerasi Pemain Muda dan Strategi Jangka Panjang

Fase baru di bawah kontrak yang diperpanjang ini menuntut Scaloni untuk fokus intensif pada program regenerasi skuad. Pelatih yang sempat bekerja sebagai asisten Jorge Sampaoli di Piala Dunia 2018 Rusia tersebut berencana memberikan peluang bermain yang lebih besar bagi para pemain muda yang mulai menembus tim utama. Ia mengakui bahwa regenerasi adalah pekerjaan krusial yang harus ditangani dengan hati-hati agar transisi generasi berjalan mulus tanpa kehilangan identitas permainan.

Scaloni secara terbuka meminta kesempatan kepada para talenta muda yang sedang berkembang untuk membuktikan diri di kancah internasional. Ia menyebut bahwa pemain-pemain baru ini memiliki potensi luar biasa yang sangat besar, meskipun mereka mungkin belum mampu memberikan kontribusi instan setingkat Messi, Angel Di Maria, atau Nicolas Otamendi di masa lalu. Nama-nama seperti Nico Paz, Franco Mastantuono, Valentin Barco, Matias Soule, dan Gianluca Prestianni diprediksi akan mendapatkan porsi menit bermain yang signifikan dalam skuad mendatang.

Staf kepelatihan juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari publik dan media bagi perkembangan para pemain muda ini. Scaloni meminta semua pihak untuk memberikan waktu, kesabaran, dan pengertian dalam proses pengambilan tanggung jawab yang lebih besar di tim nasional. Dengan kontrak yang mengikat hingga 2030, Argentina kini memiliki fondasi manajemen yang stabil untuk membangun skuad kompetitif yang mampu bersaing di level tertinggi tanpa bergantung pada satu sosok legenda tunggal.