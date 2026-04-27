AEML Sambut Positif Insentif Kendaraan Listrik dari Mendagri

Asosiasi Energi Mobil Listrik Indonesia (AEML) menyambut baik surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pemberian insentif pajak kendaraan listrik oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konsistensi percepatan elektrifikasi di Indonesia dan menarik investasi di ekosistem kendaraan listrik lokal.

Asosiasi Energi Mobil Listrik Indonesia ( AEML ) menyambut dengan antusias Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) terkait pemberian insentif untuk kendaraan listrik oleh pemerintah daerah.

Langkah ini dipandang sebagai penguatan konsistensi kebijakan nasional dalam mempercepat elektrifikasi transportasi di Indonesia. Mendagri telah menerbitkan surat edaran yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tujuan menarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik lokal.

AEML memberikan apresiasi atas terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Listrik Berbasis Baterai. Menurut Rian, perwakilan AEML, surat edaran ini bukan hanya sekadar arahan normatif, melainkan sebuah sinyal yang kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kejelasan kebijakan yang diberikan oleh surat edaran ini sangat dibutuhkan oleh industri, termasuk pemerintah daerah dalam merancang pendekatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing. AEML menilai bahwa pemberian insentif pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Peraturan tersebut mengatur mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak alat berat.

Langkah ini dianggap sebagai wujud dari visi Presiden untuk merespons krisis energi global melalui percepatan elektrifikasi, yang bertujuan untuk mewujudkan udara bersih dan kedaulatan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak daerah seperti PKB dan BBNKB, merupakan instrumen yang efektif bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi di sektor kendaraan listrik ke wilayah mereka.

Menteri Dalam Negeri telah mengarahkan para Gubernur untuk mempertimbangkan pemberian insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Hal ini memberikan ruang diskresi yang luas bagi pemerintah daerah untuk merancang paket insentif yang paling sesuai dengan karakteristik ekonomi dan demografis daerahnya. Selain itu, terdapat sistem pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang memungkinkan pertukaran praktik terbaik antarprovinsi, sehingga daerah-daerah dapat saling belajar dan meningkatkan efektivitas insentif yang diberikan.

Pemerintah juga memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi global, khususnya terkait dengan instabilitas ketersediaan dan harga energi, seperti minyak dan gas. Lebih lanjut, AEML merujuk pada tren yang terjadi di negara-negara ASEAN, di mana kontribusi pajak dari ekosistem kendaraan listrik, termasuk stasiun pengisian, suku cadang, dan industri baterai, umumnya melampaui potensi pajak dari kendaraan konvensional dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun setelah pemberian insentif.

Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam ekosistem kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. AEML juga memberikan apresiasi kepada provinsi-provinsi yang telah lebih dulu menerapkan insentif, seperti DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023, yang terbukti berhasil mendorong daerah tersebut menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di Indonesia. Ke depannya, AEML membuka ruang diskusi dengan pemerintah daerah mengenai dampak fiskal dan peluang investasi yang terkait dengan pemberian insentif kendaraan listrik.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai basis industri kendaraan listrik dan baterai yang kompetitif di kawasan ASEAN, serta mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan insentif yang menarik, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bocoran Jersey Ketiga dan Edisi Suporter Timnas IndonesiaCEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, memastikan pihaknya akan menambah lini produk untuk Timnas Indonesia.

Read more »

Target Besar Timnas U17 Indonesia, Kurniawan: Piala Dunia Harus Jadi TradisiPelatih Timnas U17 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta dukungan publik Indonesia jelang Piala Asia U17 2026.

Read more »

Terpopuler: 5 Sepeda Listrik Murah dan Awet, Daya 450 VA Cukup untuk Charge Motor Listrik?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Indomobil Tawarkan SUV Listrik Leapmotor C10 ke IndonesiaKerja sama sedang dimatangkan oleh Indomobil bersama Stellantis untuk memboyong SUV Listrik Leapmotor C10 ke Indonesia.

Read more »

PLN siap pasok 511 MVA listrik untuk data center di IndonesiaPT PLN (Persero) siap memasok listrik dengan kapasitas sebesar 511 megavolt ampere (MVA) untuk proyek data center atau pusat data global PT Digitalland ...

Read more »

Punya Banyak Model, Kenapa VinFast Hanya Bawa 3 Motor Listrik ke Indonesia?VinFast juga mempertimbangkan kesiapan ekosistem seperti jaringan diler dan layanan purna jual. Hal ini dinilai penting agar konsumen tidak hanya tertarik saat membeli.

Read more »