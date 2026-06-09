Advokat NTB Ajukan Uji Materi di MK untuk Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates melayangkan permohonan uji materi Pasal 23 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi, meminta penetapan batas dua periode untuk masa jabatan ketua umum partai politik. Permohonan ini menekankan perlunya prinsip demokrasi內部 dalam partai dan mencegah penumpukan kekuasaan.

Sejumlah advokat dari Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 23 ayat (1).

Permohonan ini juga meminta penetapan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Irpan Suriadiana, salah seorang kuasa hukum, mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah membatasi masa jabatan Presiden menjadi maksimal dua periode, tidak ada batasan serupa bagi ketua umum partai politik yang memiliki peran krusial dalam menentukan calon presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 191/PUU-MK/2026. Irpan menjelaskan bahwa Undang-Undang Partai Politik saat ini tidak mengatur batasan masa jabatan ketua umum.

Pengaturan pergantian kepengurusan sepenuhnya diserahkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Kondisi ini, menurutnya, memungkinkan seseorang memimpin partai dalam waktu sangat lama, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan mengurangi kesempatan bagi kader lain untuk mangkat sebagai pemimpin. Para pemohon berargumen bahwa tata kelola partai politik harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pembatasan masa jabatan guna mencegah penumpukan kekuasaan. They stressed that this is not about interfering with party ideology or internal policies, but about establishing minimum democratic standards.

Jika permohonan ini dikabulkan, Indonesia akan memiliki standar konstitusional yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal duas periode, yang diharapkan memperkuat demokrasi internal partai dan membuka ruang bagi generasi muda. Gugatan ini muncul menyusul fenomena beberapa pimpinan partai yang memegang jabatan selama belasan hingga puluhan tahun. Panuduh menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyelamatkan partai politik sebagai pilar demokrasi, bukan menjatuhkan partai tertentu. Demokrasi membutuhkan regenerasi, dan regenerasi membutuhkan pembatasan kekuasaan.

Dengan adanya batasan masa jabatan, diharapkan terbentuknya kaderisasi yang lebih sehat dan kesempatan politik yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkontribusi. Meskipun permohonan ini mungkin kontroversial, para pemohon yakin bahwa ini adalah langkah necessary untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara menyeluruh





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mahkamah Konstitusi Massa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Demokrasi Internal Regenerasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tujuh Advokat Gugat Otto Hasibuan di PN BalikpapanTujuh advokat yang merupakan anggota DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Balikpapan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ketua Umum

Read more »

Sony Sonjaya Resmi Ajukan jadi Justice Collaborator Kasus Korupsi MBGSony Sonjaya ajukan justice collaborator dan siap kooperatif membantu mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

Read more »

7 Advokat Gugat Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan ke Pengadilan, Ini SebabnyaLangkah hukum menyusul sikap Otto Hasibuan yang dinilai mengabaikan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan status pejabat negara.

Read more »

[FULL] Habiburokhman Soal RUU Polri: 100 Ribu Advokat Kini Jadi Pengawas Polri, Rampung DibahasKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga

Read more »