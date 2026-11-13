Advokat Desak Eksekusi Putusan MA Cabut Ijazah Gibran Usai Pengunduran Diri

Aliansi Advokat menuntut Kementerian Pendidikan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 terkait pencabutan surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka secara tuntas.

Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum terkait pencabutan surat keterangan ijazah nya. Pernyataan tegas ini diluncurkan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 November 2026. Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memiliki akibat hukum yang nyata dan tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen belaka.

Desakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Yopis Piternalis secara eksplisit mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut secara tegas memerintahkan pencabutan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi sumber polemik publik. Advokat Aksi menekankan bahwa institusi maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen tersebut turut harus diusut agar keadilan dapat ditegakkan secara utuh.

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Simbol Solidaritas dalam Konstitusi

Konferensi pers tersebut dihadiri dengan gestur salam tiga jari yang menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Gestur ini, yang identik dengan solidaritas masyarakat sipil dan dikenal melalui film The Hunger Games, menyiratkan pesan bahwa penegakan hukum harus independen dari kekuasaan. Simbol tersebut dipegang oleh para advokat sebagai tanda ketegasan dalam menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan VP

Sebelum advokat menyampaikan tuntutannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan secara resmi bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pengumuman ini disampaikan setelah adanya pertemuan tertutup antara pimpinan MPR dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya masa jabatan politik Gibran namun tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban hukum atas dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

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Kesaksian Juru Bicara Advokat Aksi

Yopis Piternalis merujuk pada dua putusan penting, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi publik bukan lagi sekadar polemik kelengkapan dokumen, melainkan menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pejabat negara. Yopis menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran hanya berkaitan dengan pelepasan jabatan politik dan tidak menghapus konsekuensi hukum atas persoalan yang terjadi sebelumnya.

Tuntutan Pertanggungjawaban Institusi

Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan tersebut tetap diusut tuntas. Mereka menekankan bahwa pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengusutan terhadap institusi yang menerbitkan surat keterangan tersebut. Tuntutan ini bertujuan memastikan bahwa setiap elemen dalam rantai penerbitan dokumen pendidikan mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum sesuai dengan amanat konstitusi.