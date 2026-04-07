Operasi militer AS di Iran yang diklaim untuk menyelamatkan awak F-15E, memicu spekulasi pencurian uranium. Koordinat lokasi jatuhnya pesawat dan puing-puing pesawat penyelamat yang dihancurkan oleh pasukan AS menjadi kunci utama keraguan publik dan pejabat Iran terhadap motif sebenarnya.

Muncul klaim yang saling bertentangan mengenai operasi militer Amerika Serikat di Iran pada Sabtu, 4 April 2026. Operasi yang diklaim bertujuan untuk menyelamatkan awak pesawat F-15E yang jatuh, justru memunculkan spekulasi tentang potensi pencurian cadangan uranium yang diperkaya milik Iran .

Koordinat lokasi jatuhnya pesawat dan puing-puing pesawat penyelamat yang dihancurkan oleh pasukan AS, menjadi kunci utama yang memicu keraguan publik dan pejabat Iran terhadap motif sebenarnya dari operasi tersebut. Presiden AS Donald Trump dalam pernyataan resminya pada Senin, 6 April 2026, menyoroti keberhasilan penyelamatan pilot dan evakuasi seorang kolonel yang terluka parah. Trump menyebutkan pengerahan 170 pesawat dan helikopter untuk operasi tersebut, termasuk dua gelombang pengerahan yang pertama melibatkan 21 pesawat dan helikopter, dan yang kedua sebanyak 155 pesawat dan helikopter. Meskipun demikian, keterangan yang diberikan Trump menuai kontroversi, karena lokasi jatuhnya pesawat F-15E lebih dekat ke tempat penyimpanan uranium Iran dibandingkan dengan perbatasan, serta jarak lokasi puing-puing pesawat yang jauh dari lokasi jatuhnya pesawat, menimbulkan pertanyaan serius mengenai tujuan sebenarnya dari operasi penyelamatan tersebut. Media Iran, IRNA, merilis video yang menunjukkan seorang prajurit Iran sedang menyisir lokasi puing-puing pesawat, serta mengklaim bahwa angkatan bersenjata Iran telah menggagalkan upaya penyelamatan yang sebenarnya adalah upaya pelarian yang menipu. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya melalui akun media sosial X IRNA, menyebut operasi tersebut layak dipertanyakan, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menekankan banyaknya pertanyaan yang muncul terkait operasi itu, termasuk ketidaksesuaian lokasi yang diklaim tempat pilot berada dengan lokasi pendaratan yang dicoba dilakukan oleh pasukan AS. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah mengkonfirmasi bahwa seluruh cadangan uranium yang telah diperkaya (HEU) Iran disimpan di Isfahan, semakin memperkuat spekulasi tentang potensi pencurian uranium. Analis dan pengamat politik, seperti Arash Reisinezhad, juga menyimpulkan bahwa operasi tersebut tidak terkait dengan penyelamatan awak F-15E, melainkan merupakan upaya penyusupan helikopter yang gagal untuk mencari uranium di Iran. Reisinezhad menyoroti pemecatan beberapa jenderal AS berpengalaman baru-baru ini sebagai indikasi adanya ketidakberesan dalam operasi tersebut, serta mempertanyakan kelayakan operasi serupa di masa mendatang mengingat efektivitas pertahanan udara Iran yang meningkat. \Penjelasan lebih lanjut mengenai insiden ini mengungkapkan beberapa kejanggalan yang memperkuat keraguan publik. Pertama, jarak antara lokasi jatuhnya F-15E dan lokasi puing-puing pesawat penyelamat mencapai 200 kilometer, yang bertentangan dengan logika operasi penyelamatan yang seharusnya berfokus pada evakuasi secepat mungkin. Kedua, lokasi jatuhnya pesawat F-15E lebih dekat ke Teluk Persia dan perbatasan Iran-Irak dibandingkan dengan lokasi puing-puing pesawat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa rute penyelamatan tidak mengarah langsung keluar dari wilayah Iran, melainkan justru menjauhi perbatasan. Ketiga, klaim mengenai kondisi kolonel yang terluka parah dan harus dievakuasi, juga dipertanyakan karena jarak lokasi jatuhnya pesawat dengan lokasi puing-puing pesawat penyelamat yang terlalu jauh. Keempat, pengerahan 170 pesawat dan helikopter untuk operasi penyelamatan, dianggap berlebihan dan tidak proporsional dengan tujuan penyelamatan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa operasi tersebut memiliki tujuan ganda, yaitu penyelamatan awak dan potensi pengalihan perhatian untuk melakukan operasi yang lebih besar.\Respons dari berbagai pihak juga memperjelas pandangan mereka terhadap insiden ini. Media Iran dan pejabat pemerintah secara tegas menolak klaim AS dan menuding adanya upaya pencurian uranium. Mereka menekankan bahwa pasukan Iran berhasil menggagalkan operasi yang sebenarnya adalah upaya penyusupan dan pencurian. Sementara itu, analisis dan pengamat politik di media sosial, seperti Arash Reisinezhad, memberikan analisis yang lebih mendalam, yang menyimpulkan bahwa operasi tersebut bukan semata-mata upaya penyelamatan, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengamankan cadangan uranium Iran. Penilaian ini didukung oleh fakta bahwa lokasi jatuhnya pesawat F-15E berada dekat dengan fasilitas nuklir Iran di Isfahan, tempat penyimpanan uranium yang diperkaya. Pemecatan beberapa jenderal AS berpengalaman juga dianggap sebagai indikasi adanya kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi tersebut. Dengan demikian, insiden ini menjadi lebih dari sekadar operasi penyelamatan. Ini adalah insiden kompleks yang melibatkan aspek militer, politik, dan bahkan kemungkinan pencurian sumber daya strategis, yang terus memicu perdebatan dan spekulasi tentang motif dan tujuan sebenarnya





