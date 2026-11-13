Adrien Silva Ungkap Sisi Lain Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal

Adrien Silva mengenang air mata Cristiano Ronaldo di final Euro 2016 dan menilai pensiun internasionalnya menjadi ujian bagi Timnas Portugal.

Adrien Silva, mantan gelandang timnas Portugal, membuka perbincangan panjang dengan Kooora tentang sisi-sisi tersembunyi kepribadian Cristiano Ronaldo. Wawancara tersebut terbit beberapa jam sebelum Timnas Portugal menghadapi Denmark di UEFA Nations League, laga yang menjadi ujian pertama tanpa kapten bersejarah mereka.

Ronaldo sebelumnya mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, mengakhiri karier yang membentang lebih dari dua dekade mengenakan seragam Portugal. Dalam wawancara itu, Silva membahas keputusan tersebut, sikap pribadinya terhadap kontroversi dengan pelatih Jorge Jesus, serta masa depan timnas di fase berikutnya.

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Sisi Tersembunyi Cristiano Ronaldo di Ruang Ganti

Adrien Silva menggambarkan Cristiano Ronaldo sebagai figur yang memiliki perhatian besar terhadap rekan setim dan anggota staf pendukung. Menurut Silva, rasa hormat terhadap Ronaldo di dalam timnas tidak diragukan lagi.

Silva juga menceritakan cara Ronaldo memperlakukan para pemain muda di ruang ganti. Ia menilai posisi istimewa yang dimiliki Ronaldo diraih melalui komitmen dan kerja keras, bukan semata-mata karena status kebintangannya.

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Silva menegaskan bahwa Portugal akan berutang kepada Ronaldo untuk waktu yang sangat lama. Pernyataan itu menjadi gambaran bagaimana kontribusi sang kapten dinilai oleh salah satu rekan terdekatnya selama bertahun-tahun di timnas.

Kenangan Final Euro 2016 dan Pandangan Silva

Adrien Silva mengenang final Piala Eropa 2016 sebagai momen paling berpengaruh dalam karier dirinya dan Cristiano Ronaldo. Pada final tersebut, Ronaldo meninggalkan lapangan sambil menangis akibat cedera, sementara Silva berada di antara pemain yang paling dekat dengannya.

Adegan itu terekam kamera dan menjadi salah satu gambar paling diingat dari turnamen tersebut. Silva kini kembali membahas rincian perbincangan yang terjadi antara keduanya pada malam bersejarah itu, sepuluh tahun setelah peristiwa tersebut.

Silva menilai air mata Ronaldo kala itu perlahan berubah dari sumber kepedihan menjadi motivasi tambahan bagi Portugal untuk meraih gelar Eropa. Ia menyebut dampak keluarnya sang kapten terhadap rekan-rekannya sebagai bagian penting dari perjalanan tersebut.

Dalam wawancara terpisah yang dikutip dalam perbincangan itu, Silva juga mengingat kembali masa kebersamaannya dengan pelatih Fernando Santos. Santos disebut menekankan bahwa semua pemain dibutuhkan di fase akhir turnamen, termasuk mereka yang duduk di bangku cadangan.

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Silva juga merefleksikan perjalanan kariernya bersama Sporting Lisbon, Leicester City, Monaco, dan Sampdoria. Ia menyebut pengalaman di Inggris, Italia, dan Prancis memberinya kematangan taktis serta pribadi yang besar.

Dampak Pensiun Ronaldo bagi Timnas Portugal

Adrien Silva menilai Timnas Portugal kini harus mencari figur baru untuk memimpin tim pada fase mendatang. Ia berpendapat pemain seperti Cristiano Ronaldo tidak dapat digantikan dengan cepat.

Silva menyebut trio pemain yang layak menyandang ban kapten Portugal sebagai kandidat pengganti. Pandangan ini menjadi penting bagi pelatih dan publik sepak bola Portugal ketika tim memasuki era tanpa sang kapten bersejarah.

Laga Portugal melawan Denmark di UEFA Nations League menjadi pertandingan pertama tim tanpa Ronaldo di bawah status pensiun internasionalnya. Hasil pertandingan tersebut akan menjadi tolok ukur awal bagi kesiapan skuad menghadapi fase berikutnya.

Silva juga menyatakan keraguannya bahwa Ronaldo akan melatih Portugal di masa depan. Ia berharap Ronaldo dapat berpamitan kepada para suporter langsung dari dalam lapangan, sebagai penghormatan atas pengabdiannya selama lebih dari dua dekade.