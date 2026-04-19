Adopsi AI Berpotensi Tingkatkan PDB Indonesia 3,67 Persen, Menkomdigi Tekankan Pentingnya Tata Kelola dan Inklusi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memaparkan potensi adopsi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan PDB Indonesia sebesar 3,67 persen. Ia menekankan pergeseran daya saing ke penguasaan teknologi dan data, serta urgensi percepatan adopsi AI di sektor strategis. Pemerintah juga merampungkan peta jalan dan etika AI nasional untuk memastikan tata kelola yang kuat dan adopsi yang inklusif.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menggarisbawahi potensi luar biasa dari adopsi kecerdasan buatan (AI) untuk mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam sebuah presentasi di forum bergengsi "The Power of AI" yang diselenggarakan di Bali pada Sabtu, 18 April 2026, Meutya Hafid memaparkan bahwa implementasi AI secara strategis dapat menyumbang tambahan sebesar 3,67 persen terhadap PDB nasional.

Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran fundamental dalam penentu daya saing global, di mana sumber daya alam tidak lagi menjadi faktor utama, melainkan kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi, khususnya AI. Meutya Hafid menekankan bahwa nilai ekonomi kini tidak lagi semata-mata bergantung pada kepemilikan sumber daya, melainkan pada kapasitas individu dan organisasi dalam mengelola data menjadi solusi inovatif yang dapat menjawab berbagai tantangan. Lebih lanjut, Meutya Hafid menyoroti bagaimana Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan AI guna menunjang pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam transformasi digital publik dengan menempati peringkat ke-41 dari total 198 negara dan dikategorikan sebagai negara dengan kapasitas kuat dalam pengembangan layanan digital. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam lanskap ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Menteri Meutya Hafid menyatakan keyakinannya bahwa adopsi AI adalah langkah krusial bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saingnya di kancah global dan regional, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital juga secara tegas menekankan urgensi untuk mempercepat adopsi AI di berbagai sektor yang dianggap strategis bagi perekonomian nasional. Saat ini, sektor keuangan dan ritel telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam operasional mereka. Namun, Meutya Hafid menyerukan agar sektor-sektor lain, seperti kesehatan, pertanian, dan manufaktur, juga segera menggenjot adopsi AI. Hal ini penting karena sektor-sektor tersebut memiliki potensi dampak terbesar yang dapat menciptakan perubahan positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa. Selain itu, Meutya Hafid juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan kerangka tata kelola AI yang kokoh, adaptif, dan beretika, seiring dengan laju perkembangan teknologi AI yang terus melesat. Pemerintah telah merampungkan rancangan peraturan presiden yang mencakup peta jalan nasional serta pedoman etika dalam pengembangan dan penerapan AI, yang kini tengah dalam proses pengesahan. Peta jalan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan terarah dalam pengembangan AI, sekaligus memastikan bahwa perlindungan publik dari berbagai risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tetap menjadi prioritas utama. Komitmen pemerintah juga mencakup upaya mendorong adopsi AI secara inklusif ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), demi memastikan bahwa manfaat dari transformasi digital yang didorong oleh AI dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru Indonesia, tanpa terkecuali





