Adira Finance memberangkatkan lebih dari 68 ribu peserta umrah pada 18 November 2026 dalam program UMRAH untuk Sahabat 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia selama 36 tahun.

PT Adira Finance Tbk secara resmi memulai program pemberangkatan ibadah umrah bagi para pelanggannya melalui inisiatif UMRAH untuk Sahabat 2026. Program ini menjadi wujud nyata apresiasi perusahaan atas loyalitas dan kepercayaan yang terus diberikan oleh mitra bisnis mereka dalam kurun waktu tiga dekade lebih. Pemberangkatan rutin ini dirancang untuk menciptakan pengalaman spiritual yang bermakna bagi ratusan ribu pelanggan yang telah berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan.

Keberangkatan jamaah dijadwalkan secara spesifik pada tanggal 18 November 2026 ke Tanah Suci. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam merayakan perjalanan usia 36 tahun bersama pelanggan. Adira Finance ingin memastikan bahwa setiap langkah pertumbuhan mereka dapat diterjemahkan menjadi kebahagiaan dan manfaat konkret bagi para Sahabat yang telah mempercayakan kebutuhan finansial mereka kepada perusahaan tersebut.

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Mekanisme Partisipasi dan Peningkatan Antusiasme

Program ini mengalami peningkatan minat yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari 68 ribu pelanggan berpartisipasi dalam kegiatan spiritual kali ini, angka yang menunjukkan lonjakan lebih dari 20% dibandingkan tahun lalu. Partisipasi ini dibuka melalui berbagai kanal yang mudah diakses, mulai dari pengambilan pembiayaan baru, penukaran poin loyalitas adirapoin, hingga pembelian produk asuransi Zurich melalui saluran Adira Finance.

Pertumbuhan jumlah peserta ini sejalan dengan ekspansi basis pelanggan perusahaan. Integrasi perusahaan anak, Mandala Finance, telah berhasil memperluas jaringan mereka menjadi lebih dari 2,6 juta pelanggan aktif. Peningkatan basis pengguna ini menjadi motivasi bagi manajemen untuk terus menghadirkan manfaat yang lebih luas dan relevan, memastikan bahwa setiap pelanggan merasakan nilai tambah dari hubungan jangka panjang mereka dengan perusahaan.

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Kolaborasi Strategis dengan Zurich Syariah

Dukungan operasional dan perlindungan selama perjalanan diberikan melalui kolaborasi dengan PT Zurich General Takaful Indonesia atau yang dikenal sebagai Zurich Syariah. Hananta Praditya, Direktur PT Zurich General Takaful Indonesia, menyatakan kebanggaannya atas kerjasama berkesinambungan ini. Zurich Syariah tidak hanya menyediakan proteksi asuransi perjalanan, tetapi juga berkontribusi memberikan tambahan uang saku kepada para jamaah.

Langkah kolaboratif ini bertujuan memberikan ketenangan pikiran bagi para jamaah agar mereka dapat lebih fokus menjalankan ibadah tanpa khawatir akan kendala keuangan atau keselamatan selama di Tanah Suci. Pihak perusahaan berharap dukungan finansial tambahan ini dapat memberikan kenyamanan maksimal dan memperluas manfaat bagi masyarakat yang bergabung dalam program ini.

Jadwal Akomodasi dan Pengalaman Pelanggan

Komando logistik sebelum keberangkatan terpusat di Hotel NEO+ Airport Jakarta pada 17 November 2026. Seluruh peserta yang berasal dari luar wilayah Jabodetabek difasilitasi penerbangan dari kota asal masing-masing menuju Jakarta untuk memastikan kenyamanan awal perjalanan. Rangkaian ibadah dan tur dijadwalkan berlangsung hingga 26 November 2026, saat peserta kembali ke ibukota.

Pengalaman positif juga dirasakan oleh para pelanggan setia seperti Madrai dari Serang yang telah menjadi nasabah sejak tahun 2007. Madrai berangkat mewakili anaknya yang merupakan pemenang program ini, menyatakan rasa syukur atas pelayanan yang konsisten. Bagi mereka, kesempatan ini bukan sekadar perjalanan, melainkan momen istimewa yang membawa berkah bagi keluarga dan membuktikan komitmen perusahaan dalam memberikan kebahagiaan jangka panjang.