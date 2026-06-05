Adidas Home of Football Resmi Dibuka di Jakarta, Hadirkan Patung Messi dan Yamal

Adidas membuka toko khusus sepak bola pertama di Indonesia. Adidas Home of Football di PIM 3 menampilkan patung Lionel Messi dan Lamine Yamal serta menghadirkan pengalaman mendalam bagi komunitas sepak bola Tanah Air.

BOLASPORT. COM - Legenda timnas Indonesia Irfan Bachdim dan bintang Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan hadir dalam peresmian Adidas Home of Football di PIM 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Mereka bertemu dengan Lionel Messi dan Lamine Yamal dalam bentuk patung di toko tersebut. Toko ini menjadi football specialist store pertama adidas di Indonesia, yang seluruh konsepnya didedikasikan khusus untuk dunia sepak bola. Adidas Home of Football tidak hanya menjadi tempat berbelanja perlengkapan sepak bola. Akan tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan olahraga paling populer di Indonesia tersebut.

Sejak memasuki area toko, pengunjung langsung disambut suasana sepak bola yang kental. Salah satu daya tarik utama adalah kehadiran dua patung megabintang sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal, yang merupakan brand ambassador adidas Football. Kehadiran figur dua generasi bintang sepak bola tersebut menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung.

Messi yang telah memenangkan hampir seluruh gelar bergengsi di dunia sepak bola dan Yamal yang kini menjadi salah satu talenta muda terbaik dunia menjadi simbol perjalanan adidas dalam mendukung para pemain dari berbagai generasi. President Director adidas Indonesia, Benjamin Handradjasa, mengatakan pembukaan adidas Home of Football merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk semakin dekat dengan komunitas sepak bola Indonesia yang terus berkembang. Indonesia memiliki komunitas sepak bola yang sangat besar dan penuh semangat.

Kehadiran adidas Home of Football merupakan cara kami menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi pemain maupun penggemar sepak bola. Kami ingin menghadirkan ruang yang bisa mendukung kecintaan mereka terhadap olahraga ini, ujar Benjamin. Peresmian toko tersebut turut dihadiri sejumlah figur sepak bola Indonesia, termasuk pemain muda Arlyansyah Abdulmanan dan mantan pemain Timnas Indonesia Irfan Bachdim. Dalam kesempatan itu, keduanya berbagi cerita mengenai antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 serta membahas berbagai produk sepak bola favorit dari adidas.

Arlyansyah mengaku senang dengan hadirnya toko khusus sepak bola tersebut di Indonesia. Menurut pemain Persija Jakarta itu, adidas Home of Football berpotensi menjadi tempat berkumpul baru bagi para pesepak bola dan pencinta sepak bola Tanah Air. Tentu saya senang dengan hadirnya adidas Home of Football ini di Indonesia. Dan saya yakin akan banyak pesepak bola Indonesia yang akan datang ke sini, kata Arly





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Adidas Home Of Football Jakarta Lionel Messi Lamine Yamal

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