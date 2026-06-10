adidas Gelar Home of World Cup di Tiga Mall Jakarta Sambut Piala Dunia FIFA 2026

adidas Indonesia mengadakan pameran bertemakan Home of World Cup di tiga mall di Jakarta untuk merayakan即将到来的 Piala Dunia FIFA 2026. Dengan berbagai aktivitas menarik di Senayan City, Grand Indonesia, dan Pondok Indah Mall 3, pengunjung dapat menikmati permainan sepakbola, eksibisi jersey, mural, serta talkshow dengan legenda dan selebriti Indonesia.

Bertemakan Home of World Cup, adidas mengadakan eksibisi bertemakan Piala Dunia FIFA 2026 di atrium Senayan City , Grand Indonesia , dan Pondok Indah Mall 3, Jakarta .

Pergelaran Piala Dunia FIFA 2026 tinggal menghitung hari, adidas Indonesia tak mau ketinggalan menyambut momen spesial tersebut. Bertemakan Home of World Cup, adidas mengadakan eksibisi bertemakan Piala Dunia FIFA 2026 di tiga mall sekaligus, yaitu di atrium Senayan City, Grand Indonesia, dan Pondok Indah Mall 3, Jakarta.

Bertempat di Fountain atrium Grand Indonesia, pengunjung dapat melihat jersey wall, arsip bola pertandingan dari masa ke masa, live mural painting, Meet and Greet bersama legenda Manchester United, Edwin van der Saar, hingga kontes sosial media berhadiah khusus, dari periode di tanggal 7 Juni - 5 Juli 2026. Bergeser ke Senayan City, agenda ini diadakan pada tanggal 8 Juni - 5 Juli 2026.

Di sini pengunjung dapat mencoba permainan seru seperti Heading Game, 3 x 3 football game, dan Giant Soccer Dart Game. Penampilan dari beberapa figur tanah air juga dapat disaksikan di Home of World Cup di Senayan City tiap minggunya. Sementara itu, di Pondok Indah Mall 3, pengunjung dapat berbelanja sambil menikmati euforia Piala Dunia selama 11 - 30 Juni 2026.

Bola Piala Dunia FIFA 2026 raksasa sudah menanti para pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama simbol Piala Dunia yang ikonik ini. Benjamin Handradjasa, President Director dari adidas Indonesia mengatakan kegiatan ini akan diselenggarakan selama sebulan ke depannya yang diharapkan bisa memberikan hiburan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Momen Piala Dunia FIFA 2026 merupakan momen yang spesial untuk para pecinta sepak bola.

Dalam sebulan ke depan, kita akan melihat gol-gol bersejarah tercetak, atlet-atlet yang mengukir prestasi, serta berbagai momen tak terlupakan yang dapat menyatukan seluruh penggemar sepak bola dari berbagai kalangan, katanya. Adidas Indonesia bangga dapat ikut menyemarakkan momen Piala Dunia FIFA 2026 ini. Kami harap aktivasi dari kami dapat menghibur penggemar sepak bola selama Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan Home of World Cup di Senayan City pada Kamis (9/6) siang WIB dihadiri sejumlah selebriti dan pegiat sepakbola Tanah Air.

Beberapa nama tenar seperti Irfan Bachdim, Kim Kurniawan Arthur Irawan, Atta Halilintar, Ganindra Bimo, hingga Sabreena Dressler ikut hadir memeriahkan acara tersebut. Mereka hadir mengenakan jersey negara peserta Piala Dunia untuk mengikuti kegiatan talkshow dan 2x2 football game. Tentu acara adidas selalu luar biasa, saya sudah lama bagian dari keluarga adisas dan setiap acara yang saya hadiri selalu meriah sangat fun dan keren, adidas menurut saya brand olahraga terbaik, ungkap Arthur Irawan.

Sangat luar biasa, seluruh masyarakat Indonesia punya tim favorit dan sudah siap menyambut Piala Dunia dan event ini luar biasa. Sangat luar biasa, demam sepakbola ada disini semua sudah siap untuk Piala Dunia, kata Irfan Bachdim





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