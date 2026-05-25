Adi Prayitno: Istilah Petugas Partai Harus Diterapkan pada Semua Partai, Bukan Hanya PDIP

Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan bahwa istilah petugas partai seharusnya berlaku untuk seluruh pejabat publik yang berafiliasi dengan partai politik, bukan hanya PDIP, dan menyoroti pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti penggunaan istilah “ petugas partai ” yang selama ini identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menegaskan bahwa seharusnya istilah tersebut tidak hanya melekat pada satu partai saja.

Menurut Adi, setiap pejabat publik yang berasal dari latar belakang partai politik pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai petugas partai karena mereka memiliki kewajiban melaksanakan garis kebijakan serta keputusan yang ditetapkan oleh partai masing‑masing. Ia menambahkan bahwa persepsi negatif terhadap istilah ini muncul karena publik cenderung menganggap bahwa kader atau pejabat publik dari partai politik hanya memperjuangkan kepentingan partai, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat secara luas.

Dalam sebuah unggahan di kanal YouTube miliknya pada Senin 25 Mei 2026, Adi menjelaskan bahwa kesan sempit tersebut tidaklah akurat, mengingat hampir semua partai politik di Indonesia mengusung visi dan misi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama perjuangan politiknya. Ia menegaskan bahwa ideologi, program, dan agenda politik partai pada prinsipnya selalu mengklaim keberpihakan kepada rakyat, mulai dari upaya memperjuangkan aspirasi hingga melindungi kepentingan sosial masyarakat secara luas.

Dengan demikian, publik tidak perlu memaknai istilah petugas partai secara sempit seolah‑olah kader partai hanya bekerja untuk kepentingan kelompok politiknya semata. Adi menekankan bahwa istilah tersebut seharusnya berlaku untuk seluruh partai politik, bukan hanya PDIP, karena hampir semua pejabat publik yang berafiliasi dengan partai politik memiliki kecenderungan untuk mengikuti keputusan dan arahan pimpinan partainya. Ia mencontohkan bahwa pejabat publik biasanya berpegang teguh pada keputusan ketua umum dan elite partai, sehingga perilaku mereka mencerminkan kepatuhan terhadap struktur internal partai.

Pada akhirnya, Adi berpendapat bahwa pemahaman yang lebih inklusif terhadap istilah petugas partai dapat membantu mengurangi persepsi negatif publik dan memperkuat pemahaman bahwa pejabat publik tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, meskipun mereka berasal dari latar belakang partai politik tertentu. Pandangan ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana hubungan antara partai politik dan pejabat publik dapat diatur secara lebih transparan, sehingga kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil





