Adhyaksa FC Banten Siap Gelanggang Super League 2026-2027, Bathaktu Ulangi Homebase ke Maluku

Selebrasi Adhyaksa FC. (Instagram Vidio Sports) JawaPos.com – Adhyaksa FC Banten mulai menyiapkan langkah besar menyambut Super League 2026-2027. Klub promosi tersebut membuka peluang memindahkan homebase ke Ternate , Maluku Utara , untuk musim depan.

Pemilik klub Adhyaksa Banten, Eko Setyawan, mengungkapkan, komunikasi dengan pihak terkait di Ternate sudah berjalan. Bahkan, pembicaraan disebut telah mencapai sekitar 20 persen. Salah satu alasan utama melirik Ternate adalah, besarnya basis suporter sepak bola di daerah tersebut. Dia menilai eksistensi Persiter Ternate masih memiliki pengaruh kuat.

"Dulu ada Persiter Ternate dan punya massa yang cukup besar. Sekarang banyak suporternya bergabung mendukung Malut United," ujar Eko kepada awak media, termasuk Jawa Pos, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5). Namun, dia melihat antusiasme penonton dalam beberapa pertandingan mulai menurun. Karena itu, pihaknya mencoba mencari solusi dengan membuka komunikasi bersama pemerintah daerah Maluku Utara.

"Kami sudah bicara dengan pihak Pak Gubernur. Mudah-mudahan sebelum kickoff Super League nanti sudah ada keputusan," lanjutnya. Jika rencana tersebut terealisasi, Adhyaksa diproyeksikan menggunakan Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, yang saat ini juga dipakai Malut United. Stadion tersebut sudah lolos verifikasi I.League untuk menggelar pertandingan Super League.

Meski berpindah markas, identitas Adhyaksa tidak akan dihilangkan sepenuhnya. Klub justru berencana menggabungkan unsur lokal dalam nama tim.

"Kalau jadi di sana, mungkin namanya Adhyaksa Persiter Ternate," katanya. Eko juga memastikan klub akan memberi ruang besar bagi talenta lokal Maluku Utara. Dia mencontohkan komitmen serupa yang selama ini dilakukan saat tim bermarkas di Banten.

"Di Banten ada enam sampai tujuh pemain asli daerah yang kami gunakan di Liga 2. Kalau main di Ternate, pasti kami ambil pemain-pemain lokal Ternate juga," jelasnya. Selain menyiapkan homebase, Adhyaksa juga memastikan kerangka tim musim ini tetap dipertahankan untuk menghadapi persaingan Super League. Nama-nama seperti Adilson Silva, Makan Konate, hingga Ramiro Fergonzi diproyeksikan tetap bertahan





