Ade Suherman Komitmen Kawal Raperda SPAM: Pastikan Layanan Air Bersih 100% di Jakarta pada 2029

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, berkomitmen mengawal pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memastikan layanan air bersih 100% di Jakarta pada tahun 2029. Raperda ini diharapkan menjadi solusi modern atas tantangan penyediaan air minum di Jakarta.

Ade Suherman, sebagai perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menekankan bahwa Raperda ini merupakan momentum krusial untuk memastikan pencapaian target strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu mewujudkan cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada tahun 2029. Ia menegaskan pentingnya pencapaian target ini harus terukur, adil, dan memberikan dampak positif langsung bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air minum, menurut Ade, adalah amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini juga merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Fraksi PKS, di mana Ade bernaung, memandang bahwa ketersediaan air minum yang layak adalah hak dasar bagi warga Jakarta yang harus dipenuhi secara adil, berkelanjutan, dan terjangkau. Oleh karena itu, Fraksi PKS akan mencermati secara serius poin-poin krusial dalam Raperda ini, khususnya target percepatan cakupan layanan perpipaan yang harus selesai pada tahun 2029. \Ade Suherman menilai regulasi baru ini sangat strategis karena akan menjadi dasar hukum modern pengelolaan air minum di Jakarta, menggantikan regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan tantangan perkotaan saat ini. Sebagai anggota Komisi B yang bertanggung jawab atas BUMD dan sektor perekonomian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami empat isu utama dalam pembahasan di tingkat komisi. Isu pertama adalah aspek keadilan dan keterjangkauan. Fraksi PKS akan mencermati skema tarif, pendanaan, dan pola kerja sama untuk memastikan bahwa regulasi ini berpihak pada masyarakat kecil dan tidak membebani pelanggan rumah tangga. Isu kedua adalah aspek kesehatan masyarakat. Perluasan akses air minum yang aman dinilai akan memberikan kontribusi langsung pada upaya menekan risiko stunting, sanitasi buruk, serta penyakit bawaan air. Isu ketiga berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan. Ade menekankan bahwa Ranperda ini harus efektif dalam mendorong pengurangan penggunaan air tanah, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta. Isu keempat adalah aspek kualitas pelayanan. Target pencapaian 100 persen layanan harus diikuti dengan peningkatan kualitas air, kuantitas pasokan, tekanan distribusi yang stabil, dan kontinuitas layanan bagi seluruh pelanggan. Ade menambahkan bahwa Komisi B akan mengawal agar regulasi ini mampu menjawab tantangan klasik Jakarta, seperti tingginya kebocoran air, keterbatasan sumber air baku, serta perlunya pemerataan layanan di seluruh wilayah. \Lebih lanjut, Ade berharap pembentukan Perda SPAM ini tidak hanya berhenti pada aspek regulasi semata, tetapi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan air bersih yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa Perda ini harus menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak huni, berdaya saing, dan mampu menyejahterakan warganya. Komitmen Ade Suherman dalam mengawal Raperda SPAM menunjukkan keseriusan DPRD DKI Jakarta dalam menangani permasalahan air minum di Jakarta. Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan masalah-masalah terkait penyediaan air minum di Jakarta dapat terselesaikan secara komprehensif. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Fraksi PKS dan khususnya Ade Suherman, akan terus berupaya memastikan bahwa Raperda SPAM ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga Jakarta. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan target cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada tahun 2029 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Perhatian utama akan diberikan pada aspek keadilan, keterjangkauan, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas pelayanan. Semua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan air minum di Jakarta dapat dinikmati oleh semua warga dengan kualitas yang baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih baik, lebih layak huni, dan lebih sejahtera bagi seluruh penduduknya





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

