Ade Jona Prasetyo Mendorong Pembinaan Berkelanjutan untuk Atlet-Atlet Indonesia

Ketua Federasi Akuatik DKI Jakarta Ade Jona Prasetyo berharap atlet-atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik di berbagai kompetisi, termasuk Olimpiade.

Ketua Federasi Akuatik DKI Jakarta Ade Jona Prasetyo mendorong pembinaan berkelanjutan untuk atlet-atlet di Indonesia. Ia berharap atlet dapat memberikan penampilan terbaik di berbagai kompetisi, termasuk Olimpiade .

Ade Jona juga mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Short Course Emerging Series, yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang bagi atlet yang sedang berkembang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Atlet DKI Jakarta mendominasi kompetisi ini, dengan sekitar 200 atlet dari 19 klub DKI Jakarta yang berpartisipasi. Ade Jona juga menyebutkan bahwa kejuaraan ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menciptakan pembinaan berjenjang yang berkelanjutan menuju Olimpiade





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Ade Jona Prasetyo Pembinaan Berkelanjutan Atlet-Atlet Indonesia Indonesia Short Course Emerging Series Olimpiade

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