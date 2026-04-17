Ade Hubart Hadirkan 'Come On', Kolaborasi Penuh Emosi dengan Ian Antono

Ade Hubart merilis single terbaru nya yang bertajuk " Come On ", sebuah karya yang sarat makna dan diproduseri oleh legenda musik rock Tanah Air, Ian Antono . Kolaborasi ini menghasilkan aransemen yang kuat, emosional, dan tetap relevan dengan selera pendengar masa kini. " Come On " bukan sekadar lagu yang berbicara tentang kesedihan. Ade mengangkat tema yang lebih dalam, yaitu tentang tekanan batin, rasa lelah menghadapi lika-liku kehidupan, hingga perjuangan untuk bangkit dari kondisi tersebut.

Ia mengemas perasaannya dalam lirik yang jujur dan reflektif, mencoba menyampaikan pergulatan yang pernah ia alami. "Di lagu ini saya mencoba mengungkapkan perasaan yang pernah saya alami, tentang beban pikiran yang membuat saya merasa tertekan, bingung, dan lelah dengan keadaan. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa kita harus berusaha untuk tidak terpuruk, dan mencoba mencari ketenangan, salah satunya lewat hal-hal yang kita cintai seperti musik," ujar Ade Hubart dalam keterangannya, dikutip Sabtu 18 April 2026. Meski berangkat dari pengalaman pribadi, pesan yang dibawa lagu ini terasa universal, mengajak pendengar untuk tidak menyerah pada keadaan dan percaya bahwa fase sulit dalam hidup pasti bisa dilalui. Sentuhan Ian Antono sebagai produser terasa dominan dalam "Come On", dengan karakter rock yang tebal namun tetap emosional. Ian Antono, yang dikenal pernah bekerja sama dengan nama-nama besar seperti Nicky Astria, Iwan Fals, Ikang Fawzy, Anggun C. Sasmi, Franky Sahilatua, hingga Ebiet G. Ade, kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun atmosfer sebuah lagu. Bagi Ade sendiri, karya ini lebih dari sekadar mengejar popularitas semata. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang ingin dibagikan secara jujur kepada publik. "Saya tidak mengejar viral atau komersial. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Kalau ternyata lagu ini bisa diterima dan memberi makna bagi orang lain, itu menjadi kebahagiaan tersendiri," tambah Ade. Saat ini, single "Come On" sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Selain itu, video musiknya juga telah dirilis melalui kanal YouTube resmi Ade Hubart sejak 16 April 2026, semakin memperkaya pengalaman pendengar dalam menikmati karya terbaru ini





