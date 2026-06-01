Ade Doakan Ryamizard Ryacudu di Rumah Duka, Ingat Dukungan Penuh untuk KRI Bima Suci

Ade, mantan Wakil Presiden, melayat ke rumah duka Ryamizard Ryacudu di Cikeas, Bogor, dan mengenang dukungan penuh almarhum sebagai Menteri Pertahanan untuk proyek KRI Bima Suci. Ryamizard disebut figuras senior yang mengayomi junior dan mumpuni mengelola pertahanan dengan anggaran terbatas.

Ade , mantan Wakil Presiden RI, mengenang almarhum Ryamizard Ryacudu sebagai figur senior luar biasa yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada para juniornya selama bertugas di militer.

Kesannya mendalam diungkapkan ketika Ade melayat ke rumah duka di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Kehadirannya menjadi bukti penghormatan terakhir bagi jenderal yang dikenal tegas namun penuh perhatian. Ade mengatakan bahwa selama menjabat dari 2014 hingga 2018 dan khususnya ketika beliau menjadi KSAL, pengalaman bersamanya luar biasa. Ryamizard selalu mengayomi adik-adiknya.

Ade juga memuji kemampuan almarhum dalam mengelola sektor pertahanan nasional, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran negara. Almarhum dinilai sangat mumpuni mengoptimalkan seluruh kegiatan pertahanan dengan efisien demi menjaga kedaulatan NKRI. Ade membagikan cerita emosional terkait proyek pengadaan kapal latih KRI Bima Suci untuk menggantikan KRI Dewaruci. Proyek tersebut didukung sepenuhnya oleh Ryamizard saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mulai dari proses steel cutting di Spanyol hingga peluncuran dan commissioning.

Dukungan tersebut sangat krusial bagi masa depan prajurit matra laut, karena kapal latih merupakan pondasi utama dalam mengasah skill dan keterampilan para perwira muda. Ade mengaku terkejut saat mendengar kabar wafatnya mentor, meskipun kondisi kesehatan almarhum sudah menurun dalam tiga tahun terakhir. Berita duka menyelimuti tanah air atas wafatnya Ryamizard Ryacudu, mantan KSAD dan Menhan. Ratusan karangan bunga memenuhi rumah duka di Cikeas, Bogor, menjadi saksi penghormatan terakhir bagi sosok penting ini.

Sejumlah tokoh militer dan pejabat negara hadir melayat, mengenang sosok Ryamizard Ryacudu yang berdedikasi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyampaikan duka cita mendalam, mengenang almarhum sebagai tokoh militer dengan kontribusi besar bagi pertahanan-keamanan negara. Mantan KSAD Maruli Sebut warisan Ryamizard dalam pembinaan prajurit TNI AD tak ternilai. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengenang pesan Ryamizard yang selalu menekankan pentingnya mencintai rakyat dalam setiap penugasan.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan duka cita, mengingat almarhum sebagai prajurit berdedikasi tinggi dan patriot sejati





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ryamizard Ryacudu Ade KRI Bima Suci Pertahanan Nasional Rumah Duka

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryamizard Ryacudu Meninggal, Kemhan: Seluruh Hidup Almarhum untuk IndonesiaKementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Read more »

Kemhan Gelar Penghormatan Terakhir untuk Jenderal (Purn) Ryamizard RyacuduKementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyelenggarakan upacara penghormatan terakhir bagi Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Senin (1/6), sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Read more »

Kemhan gelar penghormatan terakhir untuk Ryamizard Ryacudu pada SeninKementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia pada Senin (1/6), akan menggelar penghormatan terakhir bagi Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai ...

Read more »

KSAL Cerita Peran Penting Ryamizard Ryacudu Soal Pengganti KRI DewaruciKapal legendaris KRI Dewaruci diganti dengan KRI Bima Suci

Read more »