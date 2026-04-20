Ade Armando dan Permadi Arya Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

Ade Armando dan Permadi Arya dilaporkan oleh Aliansi Profesi Advokat Maluku ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghasutan melalui potongan video ceramah Jusuf Kalla yang dianggap memicu kegaduhan publik.

Ade Armando dan Permadi Arya resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penghasutan serta provokasi yang meresahkan masyarakat. Laporan tersebut diajukan oleh Aliansi Profesi Advokat Maluku atau APAM pada Senin, 20 April 2026, yang tercatat dalam dokumen resmi dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/ POLDA METRO JAYA .

Paman Nurlette, selaku perwakilan dari APAM, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai respons atas konten yang diunggah oleh kedua sosok tersebut melalui media sosial. Inti dari permasalahan ini adalah unggahan potongan video ceramah mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nurlette menyebutkan bahwa Ade Armando melalui kanal YouTube Cokro TV dan Permadi Arya melalui akun Facebook miliknya telah menyebarkan video yang sudah dipotong dari durasi aslinya, sehingga maknanya menjadi bias dan memicu kegaduhan publik. Dalam keterangannya di Markas Polda Metro Jaya, Nurlette menjelaskan bahwa video yang telah disunting tersebut menciptakan persepsi negatif dan rasa kebencian antar umat beragama. Ia berpendapat bahwa jika video ceramah Jusuf Kalla diunggah secara utuh tanpa ada pemotongan di bagian yang krusial, maka masyarakat tidak akan terprovokasi. Fokus ceramah Jusuf Kalla sebenarnya menekankan bahwa membunuh orang yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun, pihak pelapor menilai Ade dan Permadi memiliki niat jahat atau mens rea dalam menyunting konten tersebut. Untuk memperkuat laporan, APAM telah menyerahkan berbagai bukti pendukung, termasuk rekaman utuh ceramah Jusuf Kalla, perbandingan video yang sudah dipotong, serta kumpulan komentar warganet yang bersifat memecah belah di kolom komentar akun milik terlapor. Tindakan ini disangkakan melanggar Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE jo Pasal 32 atau Pasal 243 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, polemik ini bermula dari ceramah Jusuf Kalla di Masjid UGM pada Maret 2026 yang kemudian memicu kontroversi. Jusuf Kalla sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya mengenai konflik di Poso dan Ambon tidak bertujuan untuk menyinggung dogma agama tertentu, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak ada ajaran agama yang melegitimasi aksi kekerasan atau pembunuhan. Sebelumnya, sejumlah organisasi seperti DPP GAMKI dan Pemuda Katolik juga sempat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian karena merasa tersinggung dengan isi ceramah tersebut. Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin, dan Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyoroti penggunaan diksi dalam ceramah tersebut yang dianggap tidak relevan dengan ajaran kasih dalam Kristen dan Katolik. Dinamika hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya ini kini menjadi sorotan tajam publik, mengingat keterlibatan berbagai pihak dalam menanggapi narasi yang berkembang di media sosial. Pihak berwenang diharapkan dapat membedah setiap laporan secara objektif guna meredam tensi kegaduhan yang terus memuncak di ruang publik, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pusaran konflik narasi digital ini





