Adaptasi Anime Shiba Inu Rooms Tayang 2027, Esu Omori dan TMS Entertainment Siap Hadirkan

Anime adaptasi manga Shiba Inu Rooms produksi TMS Entertainment resmi diumumkan akan tayang musim panas 2027. Nina Nakabayashi dan Mutsumi Tamura bergabung sebagai pengisi suara utama dalam proyek yang disutradarai Osamu Yamasaki.

Karya komedi supernatural berjudul Shiba Inu Rooms yang dikembangkan oleh Esu Omori akan resmi diadaptasi menjadi serial anime. Produksi ini dijadwalkan untuk mulai disiarkan pada musim panas tahun 2027 mendatang. Pengumuman resmi mengenai proyek adaptasi tersebut disampaikan oleh pihak produksi melalui akun media sosial X pada tanggal 1 November.

Kabár pengumuman ini disiarkan tepat pada hari yang dikenal sebagai Wan Wan Days atau Hari Anjing. Sebagai bagian dari perayaan tersebut, pihak produksi juga merilis teaser visual baru, video promosi, serta ilustrasi spesial yang dibuat langsung oleh sang mangaka Esu Omori untuk menandai tonggak sejarah penting ini.

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Mekanisme Produksi dan Tim Inti Proyek

Proyek anime ini mengandalkan kolaborasi tim kreatif yang berpengalaman di industri animasi Jepang. Osamu Yamasaki ditunjuk sebagai sutradara utama yang akan mengarahkan visi artistik serial tersebut. Sementara itu, Rio bertanggung jawab penuh atas desain karakter untuk memastikan keakuratan visual terhadap manga aslinya.

Perusahaan produksi TMS Entertainment dipercaya untuk menangani seluruh aspek produksi animasi secara keseluruhan. Selain informasi staf inti, pihak produksi juga telah mengumumkan daftar pengisi suara utama yang akan menghidupkan tokoh-tokoh dalam cerita. Proses pemilihan aktor suara ini dilakukan melalui audisi ketat untuk mendapatkan kualitas terbaik.

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Posisi Pihak Terlibat dan Peran Aktor Suara

Nina Nakabayashi dipercaya untuk mengisi suara tokoh Kori Momose, seorang siswi SMA yang memiliki karakteristik unik. Karakter ini digambarkan sebagai pribadi yang kesulitan mengekspresikan emosi namun juga tidak takut akan hal-hal yang menakutkan. Nakabayashi mengungkapkan bahwa dirinya sangat tertarik dengan sosok Mu dan cerita hangat yang dihadirkan dalam manga ini.

Di sisi lain, Mutsumi Tamura dipilih untuk mengisi suara Mu, seekor anjing Shiba Inu yang menjadi karakter utama. Sebagai seorang pecinta anjing, Tamura merasa sangat senang karena dipercaya untuk menghidupkan karakter Mu melalui suaranya. Ia mengaku langsung terpikat dengan karakter Mu dan dinamika interaksinya dengan tokoh lain sejak pertama kali membaca manga tersebut.

Esu Omori selaku pencipta manga juga memberikan respons positif terhadap pengumuman ini. Ia mengungkapkan rasa senangnya melalui komentar resmi yang dibagikan bersama ilustrasi perayaan. Omori mengakui bahwa dirinya masih sulit mempercayai bahwa Shiba Inu Rooms akan diadaptasi menjadi anime dan merasa antusias melihat karakter bergerak secara visual.

Dampak Nyata bagi Penggemar dan Lanjutan Cerita

Kisah ini berlatar belakang Kori Momose yang pindah rumah setelah pindah sekolah dan menemukan apartemen bernama Maison Shiba. Apartemen tersebut menawarkan fasilitas lengkap dengan harga sewa sangat murah sebesar 4.800 yen per bulan. Alasan di balik harga murah tersebut adalah Kori harus berbagi ruangan dengan Mu, roh gentayangan berbentuk anjing Shiba Inu.

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Manga Shiba Inu Rooms pertama kali diterbitkan sebagai cerita one-shot pada tahun 2023 di platform Shonen Jump+. Serialisasi dalam bentuk volume dimulai pada Juni 2024 dan hingga saat ini telah merilis delapan volume di Jepang. Volume kesembilan dijadwalkan terbit pada tanggal 4 November di Jepang.

Popularitas manga ini terus meningkat dengan total pembaca yang telah melampaui 57 juta kali hingga Oktober 2026. Karya ini juga berhasil terpilih dalam berbagai daftar rekomendasi manga terbaik. Penggemar dapat menantikan interaksi unik antara Kori dan Mu serta tingkah lucu anjing Shiba Inu ketika serial ini tayang pada musim panas 2027.