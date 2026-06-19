Achraf Hakimi Diperintahkan untuk Diadili di Pengadilan Pidana Prancis

Bek Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, telah diperintahkan untuk diadili di pengadilan pidana Prancis setelah putusan final dari Pengadilan Banding Versailles. Pemain timnas Maroko tersebut telah menjadi sorotan hukum yang intens sejak awal 2023 terkait tuduhan pelecehan seksual.

Bek Paris Saint-Germain , Achraf Hakimi , telah diperintahkan untuk diadili di pengadilan pidana Prancis setelah putusan final dari Pengadilan Banding Versailles. Pemain timnas Maroko tersebut telah menjadi sorotan hukum yang intens sejak awal 2023 terkait tuduhan pelecehan seksual , sebuah tuduhan yang secara konsisten dan tegas dibantah oleh sang bek sayap.

Kasus ini bermula dari insiden pada Februari 2023, di mana seorang wanita muda melaporkan telah menjadi korban pelecehan seksual di rumah sang pemain di Boulogne-Billancourt. Setelah penyelidikan yudisial yang mendalam selama tiga tahun, jaksa penuntut secara resmi mengajukan permohonan agar kasus ini disidangkan sebelum rujukan yudisial akhir dikonfirmasi oleh pengadilan banding. Otoritas hukum di Hauts-de-Seine akhirnya memutuskan bahwa penyelidikan telah menghasilkan bukti yang cukup terhadap pria berusia 27 tahun tersebut untuk langsung dilanjutkan ke persidangan pidana penuh.

Hakimi mengunggah pernyataan di media sosial untuk menanggapi berita tersebut, dengan menyatakan bahwa ia memilih untuk tetap diam selama bertahun-tahun dan berpikir bahwa dengan tetap menjaga martabat, bersabar, dan mempercayai sistem peradilan, keputusan yang tepat akan diambil. Perwakilan hukum pihak penggugat menyambut baik putusan pengadilan banding tersebut, dengan menyebutnya sebagai langkah yang konsisten menuju keadilan yang memberikan ketenangan bagi para korban di dunia olahraga elit.

Tim hukum Hakimi tetap mempertahankan sikap yang sepenuhnya bertolak belakang, dengan gencar mengkritik keputusan untuk melanjutkan proses hukum sambil mengklaim bahwa penyelidikan tersebut mengabaikan bukti-bukti penting yang membebaskan terdakwa. Perkembangan hukum ini muncul di saat yang sangat sensitif bagi sang bek, yang saat ini menjabat sebagai kapten timnas Maroko di Piala Dunia 2026.

Hakimi harus memimpin negaranya dalam pertandingan krusial babak penyisihan grup kedua melawan Skotlandia pada Jumat malam, meskipun ada gangguan eksternal yang serius seputar proses hukum pidana yang akan dihadapinya





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Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Pengadilan Pidana Prancis Tuduhan Pelecehan Seksual Piala Dunia 2026

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