Acer Predator Helios 18 AI dan Inovasi Terbaru di Computex 2026: Laptop Gaming hingga Smart Ring Kesehatan

Acer memperkenalkan Predator Helios 18 AI dengan prosesor Intel Core Ultra 9 dan GPU RTX 5090, layar Mini LED 18 inci, serta sistem pendingin canggih. Juga hadirkan Nitro 16, Nitro Blaze Link, dan FreeSense Ring untuk pasar Indonesia.

Acer kembali menunjukkan dominasinya di industri teknologi dengan meluncurkan berbagai produk inovatif di ajang Computex 2026. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah laptop gaming terbaru dari lini premium, Predator Helios 18 AI.

Perangkat ini dirancang khusus untuk para gamer enthusiast dan pemain esports yang membutuhkan performa setara desktop namun tetap portabel. Dengan bodi yang relatif ringkas untuk ukuran laptop gaming 18 inci, Predator Helios 18 AI menawarkan mobilitas tanpa mengorbankan kekuatan komputasi. Dapur pacu Predator Helios 18 AI mengandalkan prosesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus yang dipadukan dengan GPU Nvidia GeForce RTX 5090.

Kombinasi ini mampu menangani game-game AAA terbaru dengan setting grafis tertinggi sekaligus mendukung tugas-tugas berat seperti rendering 3D dan streaming. Layar yang digunakan berukuran 18 inci dengan teknologi Mini LED resolusi WQUXGA, yang mampu mencapai kecerahan hingga 1000 nits dalam mode HDR. Acer juga memastikan akurasi warna terbaik berkat sertifikasi Calman Verified dan cakupan warna 100% DCI-P3.

Fitur unggulan lainnya adalah Dual-Mode Display, yang memungkinkan pengguna beralih antara resolusi 4K 120Hz untuk pengalaman visual tajam atau Full HD 240Hz saat bermain game kompetitif yang membutuhkan refresh rate tinggi. Untuk menjaga suhu tetap optimal, Acer membenamkan sistem pendingin canggih berupa dual kipas 6th Gen Predator AeroBlade 3D Fans yang diperkuat dengan vector heat pipes dan liquid metal thermal grease.

Di sektor audio, Predator Helios 18 AI dibekali teknologi Predator Vox dengan enam speaker yang dirancang untuk menghasilkan suara nearfield jernih, presisi, dan imersif. Konektivitas juga menjadi prioritas, dengan dukungan Intel Killer DoubleShot Pro, Wi-Fi 7, Ethernet E5000B, dan dua port Thunderbolt 5 untuk transfer data supercepat. Selain Predator Helios 18 AI, Acer juga memperkenalkan laptop gaming Nitro 16 yang mengusung pendekatan lebih value.

Ini adalah laptop seri Nitro pertama dengan konfigurasi AMD Ryzen 9 9955HX3D dan GPU Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Performanya tetap gahar namun dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan lini Predator. Tak ketinggalan, Acer meluncurkan Nitro Blaze Link, sebuah handheld streaming dengan layar sentuh 7 inci WUXGA dan konektivitas Wi-Fi 6. Perangkat ini dirancang untuk memudahkan para gamer melakukan streaming game dari PC atau konsol secara nirkabel.

Di sisi lain, Acer Indonesia semakin serius merambah ranah lifestyle dengan meluncurkan FreeSense Ring dan jajaran koper (Luggage) untuk pasar dalam negeri. FreeSense Ring merupakan wearable pertama Acer yang dilengkapi teknologi AI untuk memantau berbagai indikator kesehatan secara real-time. Cincin pintar ini mampu menganalisis kualitas tidur, tingkat stres, detak jantung, kadar oksigen dalam darah, serta menyediakan 24 mode olahraga. Semua data terintegrasi dalam aplikasi tanpa biaya langganan dan kompatibel dengan iOS maupun Android.

Smart ring ini juga memiliki sertifikasi IP68 sehingga tahan air dan debu, serta aman digunakan dalam waktu lama termasuk untuk pemilik kulit sensitif. President Director Acer Indonesia, Leny Ng, menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan transformasi Acer sebagai brand teknologi yang terus berkembang bersama konsumen. Kami melihat teknologi akan semakin menyatu dengan cara manusia bergerak, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui Acer FreeSense Ring dan Acer Luggage, kami ingin menghadirkan kemudahan yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat, ujarnya.

Harga FreeSense Ring dipasarkan mulai Rp 3.499.000 dalam periode promo 27 Februari hingga 15 Maret 2026, dari harga normal Rp 5.499.000. Sayangnya, Acer belum mengumumkan harga resmi dan jadwal ketersediaan untuk Predator Helios 18 AI, Nitro 16, dan Nitro Blaze Link di Indonesia. Perusahaan menyebut spesifikasi dan harga akan berbeda di setiap wilayah. Dengan jajaran produk anyar ini, Acer semakin memantapkan posisinya sebagai pemain utama di segmen laptop gaming dan teknologi wearable di Tanah Air





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