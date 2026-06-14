Acer Indonesia Menggandeng SMA Jabodetabek untuk Gerakan #SayangBumi

Acer Indonesia menggandeng 50 SMA di Jabodetabek untuk mengumpulkan e-waste di lingkungan sekolah. Melalui program #SayangBumi Changemaker, setiap sekolah didorong untuk melahirkan perwakilan siswa yang akan menjadi penggerak nyata bagi rekan-rekannya. Acer Indonesia kembali memperkuat gerakan keberlanjutan #SayangBumi yang pada tahun keenam pelaksanaannya memfokuskan keterlibatan dunia pendidikan sebagai titik geraknya.

Sampah elektronik (e-waste) adalah perangkat atau barang elektronik yang sudah tidak terpakai, rusak, atau usang. Menurut laporan Global E-waste Monitor 2022, 62 juta ton e-waste dihasilkan di seluruh dunia setiap tahunnya.

Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil limbah elektronik terbesar di Asia Tenggara, dengan timbunan mencapai 1,9 juta ton pada 2022. Menyikapi tantangan tersebut, Acer Indonesia menggandeng 50 SMA di wilayah Jabodetabek untuk mengumpulkan e-waste di lingkungan sekolah. Melalui program #SayangBumi Changemaker, setiap sekolah didorong untuk melahirkan perwakilan siswa yang akan menjadi penggerak nyata bagi rekan-rekannya. Acer Indonesia kembali memperkuat gerakan keberlanjutan #SayangBumi yang pada tahun keenam pelaksanaannya memfokuskan keterlibatan dunia pendidikan sebagai titik geraknya.

"Tahun ini memilih hadir di sekolah karena kami percaya generasi yang tumbuh dengan kesadaran lingkungan adalah generasi yang menentukan seperti apa bumi ini dua puluh hingga tiga puluh tahun ke depan. Ini undangan bagi anak-anak muda Indonesia untuk memimpin perubahan, bukan menunggu orang lain melakukannya," ujar Leny Ng, President Director Acer Indonesia, saat kick off gerakan #SayangBumi di SMA Negeri 82 Jakarta





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