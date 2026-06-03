Acer AR Vision GR0: Kacamata Pintar dengan Pengalaman Visual Kelas Berat

Acer AR Vision GR0 adalah kacamata pintar yang menawarkan pengalaman visual kelas berat dengan bobot hanya 69 gram. Perangkat ini dilengkapi dengan layar ganda Micro OLED Full HD dan konektivitas kabel yang memastikan latensi rendah. Selain itu, Acer GI0 juga hadir sebagai asisten cerdas yang lebih kasual namun fungsional.

Sebelumnya, penggemar gadget telah disuguhi kacamata Ray-Ban Meta 2 yang bisa merekam video 3K. Xiaomi juga merilis kacamata Mijia dengan harga terjangkau. Meramaikan pasar pada 2026, kolaborasi Google-Samsung menantang dominasi Meta dengan menghadirkan 'Gentle Monster'.

Tak ingin ketinggalan, Asus turut meluncurkan kacamata pintar ROG Xreal R1 yang menyasar segmen gaming. Bagi gamer dan pecinta sinema, Acer AR Vision GR0 adalah jawaban untuk pengalaman visual kelas berat yang tetap ringan. Dengan bobot hanya 69 gram, perangkat diklaim mampu memproyeksikan layar virtual raksasa hingga 172 inci. Dengan mengurangi beban perangkat keras komputasi, Acer berhasil menjaga bobot headset tetap rendah, yaitu hanya 69 gram.

Kualitas visual cukup ciamik, kacamata pintar Acer mengusung layar ganda Micro OLED Full HD yang mendukung konten 2D maupun 3D dengan cakupan warna 95% DCI-P3. Konektivitas kabelnya diklaim memastikan latensi rendah saat dihubungkan ke smartphone Android, laptop, hingga PC berbasis Windows maupun iOS. Acer GI0 hadir sebagai asisten cerdas yang lebih kasual namun fungsional, mirip dengan konsep Ray-Ban Meta. Berbeda dengan model GR0, GI0 berfokus pada komputasi ambient nirkabel yang didukung penuh oleh Google Gemini AI.

Kacamata seberat 46 gram ini dilengkapi kamera 12 MP untuk menangkap momen instan dan asisten suara yang bisa melakukan terjemahan bahasa asing secara real-time. Dengan penyimpanan internal 32 GB dan integrasi aplikasi AspireSync, GI0 menjadi perangkat produktivitas yang sempurna untuk mencatat hasil rapat atau sekadar menanyakan arah jalan tanpa perlu menyentuh ponsel. Dari segi harga, Acer AR Vision GR0 dibanderol mulai dari USD 499,99 (Rp9 juta).

Meski jadwal rilis global diperkirakan baru akan dimulai pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2026, antusiasme terhadap perangkat ini sudah mulai terlihat di kalangan penggemar gadget. Bukan lagi soal apa yang ada di tangan kita, melainkan apa yang ada di depan mata kita





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